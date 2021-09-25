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İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı!

İstanbul Boğazı'nda, Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı. Çarpışmanın ardından KIYEM-5, KEGM-3 botları, KURTARMA-11 ve 14 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Güncel 25.09.2021, 09:59 25.09.2021, 10:06
İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı!

İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti'nden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kocaeli'nden Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

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