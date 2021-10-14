İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.