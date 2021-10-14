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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Güncel 14.10.2021, 10:05 14.10.2021, 12:08
Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.