İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi. Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul’a yılın ilk karı düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul'un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminine göre; hafta sonu kar yağışının İstanbul'da yoğun olması bekleniyor.

SOĞUK HAVA SİBİRYA'DAN GELİYOR

Öte yandan AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul bu geceden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Cumartesi günü aralıklarla yağması beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günü kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor.