İstanbul'a yeni şehir hastanesi: Başakşehir Şehir Hastanesi video konferansla açılıyor

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sancaktepe Şehir Hastanesini de açtığımzıda iki sağlık üssümüz olacak. 72 adet tüm kampüsün 7/24 izlenebilecek, kamera kontrolü yapabilmektedir. Hastane akıllı bina sistemiyle donatılmıştır. Çocuk acil girişinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum servisi bulunmaktadır. 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırmaktadır. Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji, Çocuk, Kadın Doğum, Onkoloji, Psikiyatri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. 15 Mayıs'ta açılacak. Şimdilik pandemi hastaları hedeflendiği için yatış kararı verilmiş hastanelerin 112 aracılığıyla nakledilmesi planlandı.

Çocuk acil girişinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum servisi bulunmaktadır. 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırmaktadır.

Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji, Çocuk, Kadın Doğum, Onkoloji, Psikiyatri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. 15 Mayıs'ta açılacak. Şimdilik pandemi hastaları hedeflendiği için yatış kararı verilmiş hastanelerin 112 aracılığıyla nakledilmesi planlandı.

Tomografi ve röntgen cihazları hazır durumdadır. Hastanemizde 7 adet tomografi 7 MR cihazımız bulunmaktad. 24 ultrason cihazı var. Özellikle kanser tanısında kullandığımız pet ct ve spek ct cihazı da toplamda 4 tane planlanmış durumda. Hem teşhis hem tedavide en iyi hizmet verilecek şekilde planlandır." açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca, merkezi yardım masası hizmetin kaliteli verilmesi, hastaların sorunlarının çözülmesinin özel bir organizasyon gerektirdiğini söyledi.

Koca, sterilizasyonunu son derece önemli olduğunu belirterek, merkezi sterilazyon ünitesinde 150 çalışanın hizmet verdiğini kaydetti, her sürecin dijital olarak takip edildiğini söyledi.

Bakan Koca, Pandemi sürecinde kurulan hastanenin bu dönemde immün plazma için de kan transfüzyon işlemi için donanımın hazır olduğunu, immün plazma işleminin yapılabileceğini belirtti.

Bakan Koca, hastanenin immün plazmanın hastalara kullanılması için gerekli altyapıya sahip olunduğunu vurguladı. 50 kişiye yakın faaliyette olan, ilerleyen süreçte 300 kişilik bir kapasite olacağını söyledi.