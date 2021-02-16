İstanbul'a yağan kar habercileri de zor durumda bıraktı

İstanbul, uzun süren bekleyişin ardından nihayet kar yağışlı günler yaşamaya başladı. Pazar gününden itibaren etkili olan kar yağışı yer yer olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Günler öncesinden yapılan duyurulara rağmen ana arterlerde tuzlama yapılmaması nedeniyle ana arterlerde ulaşım dün akşam saatlerinde tamamen durdu. Akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde dün etkili olan kar yağışı İstanbul'un en önemli ulaşım damarlarından olan E-5 Karayolunu tamamen kapattı.

Yüzlerce araç trafikte mahsur kalırken, toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar yürüyerek gidecekleri yerlere ulaşmaya çalıştı. Yoğun kar yağışında görev yapmak zorunda olan haberciler ise bu durumdan olumsuz etkilendi. Kapanan yolları haber yapmak isteyen İHA muhabiri Erdal Can İçelli de yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikte kalan İçelli, aracını yolda bırakarak bir kurye motosikletinin arkasına bindi.

Olay yerine ulaşmaya çalışan İçelli'nin zorlu yolculuğu kameraya da yansıdı. Motokurye ile düşe kalka habere gitmeye çalıştığını ve Beylikdüzü'ndeki kar esaretini anlatan İçelli, "Dün akşam üzeri yoğun kar ve tipi bastırdı. E-5'in kapandığını metrobüs seferlerini yapamadığı ihbarını aldık. Biz de olay yerine gitmeye çalıştık aracımız ile. Ancak 2-3 kilometre kala trafik durma noktasına geldi. Bir bölümünü yürüyerek devam ettim ancak yoğun tipi olduğu için yürümekte de zorlandım. Yoldan geçen bir motokurye arkadaştan rica ettim götürmesini. O da sağ olsun kırmadı. Ellerimde canlı yayın cihazı ve kamera vardı. Yerler buz tuttuğu için motorla gitmek de kolay olmadı. Bir iki kere motordan düştük ancak olay yerine ulaşarak İstanbul'un kar ile olan sınavını izleyicilere ulaştırmayı başardık. En güzel görüntüleri izleyicilere sunduk" ifadelerini kullandı.