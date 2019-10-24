Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
100944
ALTIN
277.001
DOLAR
5.7745
STERLİN
7.4464
EURO
6.4234

"İstanbul'a kar yağacak" iddiasına meteorolojiden yanıt

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı bekleniyor" iddialarının kaynağının kurum olmadığı belirtilerek, "Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

"İstanbul'a kar yağacak" iddiasına meteorolojiden yanıt

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı bekleniyor" iddialarının kaynağının kurum olmadığı belirtilerek, "Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:55
1247 Okunma
"İstanbul'a kar yağacak" iddiasına meteorolojiden yanıt

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul’da kasım sonunda kar yağışı beklendiği" iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Haberlerin kurum kaynaklı olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre bu kış mevsiminin İstanbul özelinde yağış bakımından mevsim normalleri civarında, hava sıcaklıklarının ise uzun yıllar ortalamalarından 0,5-1,0 derece daha sıcak geçeceği öngörülmektedir. Uzun yıllar ortalamalarından daha sıcak geçmesi beklenen kış mevsiminde soğuk hava dalgalarının ve kar yağışlarının meydana gelmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler olarak 'www.mgm.gov.tr' adresinde yayınlanmaktadır. Mevsimlik tahmin ürünlerinin takip edilmesi uzun vadeli planlama çalışmalarında değerlendirilebilir."

Son Güncelleme: 24.10.2019 13:09
Anahtar Kelimeler:
Kar Ne Zaman YağacakIstanbula KarIstanbula Kar Ne Zaman YağacakMeteorolojiKasımda KarAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi!
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi!
Rusya Savunma Bakanlığı yeni harita yayınladı!
Rusya Savunma Bakanlığı yeni harita yayınladı!
Türkiye ve Rusya arasında Suriye mutabakatı
Türkiye ve Rusya arasında Suriye mutabakatı

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim