ISS Türkiye’de Altın Diplomalar sahiplerini buldu

ISS Türkiye, eğitimlerini bir üst seviyeye ulaştıran çalışanlarını Altın Diploma ile ödüllendirmeye devam ediyor. ISS Türkiye’nin hizmet verdiği tüm projeler ve şehir hastaneleri çalışanları olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki toplam 748 çalışanı ile mezuniyetlerini kutladılar. Düzenlenen törenle Altın Diplomaları takdim edildi.

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Altın Diploma ile Bireysel Gelişime Büyük Destek

ISS, faaliyet gösterdiği 30’dan fazla üIkeden olduğu gibi Türkiye’de de çalışanlarını mesleki eğitimlerle geliştirirken aynı zamanda bireysel gelişim yolculuklarını da destekliyor. ISS Türkiye Altın Diploma ile; çalışanların bir üst seviyedeki eğitim kurumuna devam etmelerini teşvik etmeyi ve cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından bir üst okulu bitiren çalışanlar, mezun olduklarında aldıkları diplomalarla birlikte ISS Türkiye tarafından verilen Altın Diploma’ya da sahip oluyorlar. Bu belge, tüm çalışanların katıldığı bir diploma tören ile yöneticileri ve İnsan ve Kültür Ekipleri tarafından ilgili çalışanlara takdim ediliyor.