İspanyol gazeteci Lluís Miquel Hurtado tatil için geldiği İstanbul'da Suriyeli ve Afganlara benzetildiği için dayak yedi!

İspanyol gazeteci Lluis Miquel Hurtado, eşiyle birlikte turizm amaçlı gezmek için Türkiye'ye geldi. İddiaya göre 22 Temmuz akşamı İspanyol gazeteci, eşiyle birlikte başına geleceklerden habersiz Taksim sokaklarında dolaşmaya başladı.

AFGAN ZANNEDEREK...

Bir süre sonra Taksim Araştırma Hastanesi'nin önüne gelen İspanyol gazeteci Hurtado ve eşi, bir grup Türk vatandaşla karşılaştı. 3 kişilik arkadaş grubu, iddiaya göre İspanyol gazeteciyi Afgan ve Suriyelilere benzetince ortalık karıştı.

Bir anda İspanyol gazeteciye hakaretler yağdıran grup, iddiaya göre içinde bulundukları arabadan da gazeteci adamın eşine sigara izmariti attı.

CIA AJANI OLMAKLA SUÇLAYIP DAYAK ATMIŞLAR

Bununla da yetinmeyen 3 kişilik grup, bir anda arabadan inerek İspanyol gazeteci Hurtado'ya saldırmaya başladı. Gazeteci adamı CIA ajanı olmakla suçlayan grup, iddiaya göre tekme ve tokatlarla eşinin yanında İspanyol gazeteciyi darp etti.

Bir süre devam eden arbedenin ardından çevredekilerin araya görmesiyle kavga son bulurken gazeteci Hurtado, vücudunun çeşitli noktalarından yaralandı.

"BENİ KURTARAN TÜRK GENÇLERİNE MİNNETTARIM"

Yaşadığı bu korkunç olayı sosyal medya hesabında paylaşan mağdur adam, "İstanbul'da 3 Türk tarafından hayatımın dayağını yedim.

Beni Afgan ve CIA ajanı olmakla suçladılar. Suriye ve Afgan göçüyle kötüleşen ekonomi ve kültür şoku, birçok Türk'te yabancı düşmanlığı yarattı.