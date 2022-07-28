İspanya’da Marbellalı zenginlerin evlerini Türkler yapıyor

Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan’ın verdiği bilgiye göre, lüks konutlar, İspanya'nın Marbella kentinin güneybatısındaki Costa del Sol'da Yeni Endülüs bölgesinde yer alan meşhur Puerto José Banús yat limanı bölgesinde inşaa ediliyor.

KRALLARIN VE ÜNLÜLERİN MEKANI

Arap ülkelerinin kralları, Antonio Banderas gibi birçok uluslararası ünlünün evinin bulunduğu bölgedeki 20 bin metrekarelik proje, yüksek gelir grubuna hitap ediyor. 2024 Ocak ayında tamamlanacak olan lüks konutlar 2 milyon ile 3 milyon 500 bin Euro’dan satışa çıkarılacak.

Yılda 5 milyon kişinin ziyaret ettiği Puerto José Banús’a İskandinavlar, İngilizler, Ruslar ve Türkler yoğun ilgi gösteriyor.