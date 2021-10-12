İsmet Uçma, ebedi yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir 4. evre akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, yaklaşık 3 aydır 4. evre akciğer kanseri tanısıyla hastanede tedavi görüyordu. Uçma Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsmet Uçma için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi.

Törene aynı zamanda Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Merkez MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uçma’nın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İsmet Uçma, düzenlenen cenazede dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uçma’nın cenazesi defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına götürüldü.

Cenazeye yetişemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezarlığa gelerek merhumun yakınlarına taziyelerini iletti.

Aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından Uçma'nın naaşı başında yaptığı konuşmada, "Şu anda musallada bulanan ve Rabbimize uğurlayacağımız İsmet Uçma kardeşim, Uçma ailesi olarak Cemal kardeşimle yaklaşık 40 yılı mütecaviz bir kardeşliğimiz var. İsmet ile hakeza ona yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç sapma yapmamış, hep el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük" diye konuştu.

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, cenaze namazına ön saflarda iştirak etti. Koçak, merhum İsmet Uçma'nın dünürüydü.

İsmet Uçma'nın, İşaret Yayınları ile hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini ve bunun yanında düşünce, fikir hayatında özellikle bunları işaret eden bir kardeşi olarak bu yolda omuz omuza yürüdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu ve bu yol, dava arkadaşlığımızda Rabbim bizleri aynı şekilde inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma, sancağı altında da haşru cem eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de bu ilahi emre itibaen şu anda hak yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine sabırlar diliyorum. Camiamıza sabırlar diliyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. İnşallah bizler de birlikte haşru cem oluruz."

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011’de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

Erdoğan, cenazede Abdullah Gül ile selamlaştı.