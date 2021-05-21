İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan fotoğrafını neden silmedi?
Son dönemlerde yayınladığı videolardan sonra birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Sedat Peker'le çektirdikleri fotoğrafları silmeye başladı. Ünlüler camiasında başlayan fotoğraf silme furyasına katılmayan isimler de vardı. Bunlardan biri de Peker'e yakınlığıyla bilinen İsmail Türüt oldu.
Kendisine yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalından yayınlandığı videolar ile adından söz ettiren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok siyasi ve medyatik ismi hedef alan iddialar ortaya attı.
ÜNLÜLER FOTOĞRAF SİLME YARIŞINA GİRDİ
Yurt dışında bulunan ve video yayınlamaya devam eden Peker'in tartışmaların odağında yer alması sonrasında birçok ünlü isim Peker ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silme yarışına girdi.
İSMAİL TÜRÜT'ÜN TAVRI NET
Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Türüt oldu. Peker'e yakınlığıyla bilinen, hatta Peker için şarkı yazan Türüt'ün ise sosyal medya hesabında yer alan Peker ile çekilmiş fotoğrafını silmediği görüldü. Türüt'ün 11 Mart 2018'de paylaştığı videoya "Benim kıymetli dostum Sedat Peker. Hem maziyi yad ettik, hem de hasret giderdik. Sevdiklerinle beraber, sağlıklı, huzurlu, çok yaşa koca Reis" notunu düşmüş.
İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;
Peker'e yazılan "Adam var" isimli şarkının sözleri ise şu şekilde:
"Adam var dünyasında yüksek dağlar yaratmış
kimisi yarı yola gelmeden havlu atmış
adam var göstermelik gürlemese de eser
adam var adam gibi harbiden racon keser
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var iki yüzlü utanmaz bukalemun
haysiyet fukarası yüz karası alemin
adam var menfaate satar öz kardeşini
adam var arkadaşa kurban eder başını
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var fitne fesat ama ön safta durur
belli etmez izini kaypak zeminde yürür
adam var harcıalem adam var kalburüstü
bir adam tanıyorum dikilmelidir büstü
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var alnın açık git otur sofasına
boyun eğmeyen gördüm Allah'tan başkasına
adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir
toplumda reis olmak büyük mesuliyettir
bir adam tanıyorum gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar."