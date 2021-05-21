İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan fotoğrafını neden silmedi?

Kendisine yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalından yayınlandığı videolar ile adından söz ettiren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok siyasi ve medyatik ismi hedef alan iddialar ortaya attı.

ÜNLÜLER FOTOĞRAF SİLME YARIŞINA GİRDİ

Yurt dışında bulunan ve video yayınlamaya devam eden Peker'in tartışmaların odağında yer alması sonrasında birçok ünlü isim Peker ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silme yarışına girdi.

İSMAİL TÜRÜT'ÜN TAVRI NET

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Türüt oldu. Peker'e yakınlığıyla bilinen, hatta Peker için şarkı yazan Türüt'ün ise sosyal medya hesabında yer alan Peker ile çekilmiş fotoğrafını silmediği görüldü. Türüt'ün 11 Mart 2018'de paylaştığı videoya "Benim kıymetli dostum Sedat Peker. Hem maziyi yad ettik, hem de hasret giderdik. Sevdiklerinle beraber, sağlıklı, huzurlu, çok yaşa koca Reis" notunu düşmüş.

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;

Peker'e yazılan "Adam var" isimli şarkının sözleri ise şu şekilde:

"Adam var dünyasında yüksek dağlar yaratmış

kimisi yarı yola gelmeden havlu atmış

adam var göstermelik gürlemese de eser

adam var adam gibi harbiden racon keser

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var iki yüzlü utanmaz bukalemun

haysiyet fukarası yüz karası alemin

adam var menfaate satar öz kardeşini

adam var arkadaşa kurban eder başını

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var fitne fesat ama ön safta durur

belli etmez izini kaypak zeminde yürür

adam var harcıalem adam var kalburüstü

bir adam tanıyorum dikilmelidir büstü

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var alnın açık git otur sofasına

boyun eğmeyen gördüm Allah'tan başkasına

adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir

toplumda reis olmak büyük mesuliyettir

bir adam tanıyorum gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar."