İsmail Saymaz Veyis Ateş gerçeğini anlattı!

Habertürk, Sedat Peker’in Pazar günü yayınladığı son videosunda adı geçen Veyis Ateş’i akşam haberlerinde ekrana çıkartmamış yerine Ceren Bektaş Atuk'u getirmişti.

Ateş’in programı sunmama gerekçesi olarak ‘yıllık izni’ gösterilmişti ancak Veyis Ateş, ekrana çıkmaması hakkında, “Peker’in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı” açıklamasını yapmıştı.

Saymaz, Veyis Ateş’in geçmişiyle ilgili kamuoyu tarafından pek bilinmeyen bir detayı katıldığı bir programda paylaştı. Veyis Ateş, 2005-2006 yılında Mehmet Ağar Doğru Yol Partisi Genel Başkanı iken, DYP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcılığını yapmış.

VEYiS ATEŞ DYP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPMIŞ

İsmail Saymaz konuk olduğu ‘Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi‘nde Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda adı geçen Veyis Ateş ile yaptığı görüşmenin “off the record” olmayan bölümünü anlattı.

İsmail Saymaz Veyis Ateş ile ilgili söz konusu konuşmasında şunları söyledi;

“2005-2006 yılında Mehmet Ağar Doğru Yol Partisi Genel Başkanı iken Veyis Ateş, DYP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısıymış. Benim 94 yılındaki ülkücülüğümü herkes biliyor ama bu gözden kaçmış yani. Bu dönemde anladığım kadarıyla Doğruyol camiası ile tanışıklığı var. Erdal Aras‘la da Mehmet Ağar‘la da, Süleyman Soylu‘la da doğal bir bağlantısı var. Yasal bir şey yani burada bir sorun yok. Sonradan basın dünyasına katılmış öyle anlıyorum. Ben kendisine sordum, bana söylememek kaydıyla anlattı. O yüzden bir şey diyemem ama ben. Ama bu Erdal Aras ile konuşması anladığım kadarıyla doğru.”

VEYİS ATEŞ'E TAVSİYE

“Diğer iddialar hakkında bir şey diyemem ama şunu söyleyebilirim, ben kendisine şu telkinde bulundum. Veyis, senin daha önce tweetlerinden ortaya çıktığında ne yaptın. Halk Tv’ye geldin, Enver Aysever‘in programına çıktın. Enver Aysever muhalif bir gazeteci muhalif bir mecrada kendini anlattın. Çok da cesurca bir davranıştı. Bence senin açından da iyi oldu. İnsanlar ikna olur olmaz ama sen iyi bir şey yaptın.

Benim sana tavsiyem bu sorulara cevap vermen yönünde olur. İstersen dedim ben kendi köşemde röportaj yapalım. Buyur sen kendini savun ya da iddialara cevap ver. ama mutlaka ver dedim. Çünkü bunlar yetilir yutulur iddialar değil ve senin önüne koyarlar.

DÖNÜŞÜ ZOR OLUR

Sen bundan sonra hangi yayına çıkarsan sosyal medyada ya da konuk olarak çağırdığın insanlar tarafından sana bu soruları sorarlar, çok sıkıştırırsan. Dolayısıyla bu bir ömür boyu senin önünde olacak. Sana tavsiyem bu iddialara yanıt vermen yönünde olur. Ama benim köşemde benim sorularıma yanıt verirsen benim için de gazetecilik olur, senin için de iyi olur dedim. Cevap vermeyeceğini söyledi.

Bir süre olan biteni seyretmek istediğini bu seyir sonunda belki açıklama yapabileceğini söyledi. Ben, benimsediği yolun doğru olmadığını söyledim. Bu görüşmemizden birkaç saat sonra ne oldu Veyis Ateş’in programı askıya alındı. Ben biraz geç döner diye tahmin ediyorum. Dönerse de zor döner geç döner. Benim ona bu vesile ile de tavsiyem sorulara cevap vermesi yönünde olur. Çünkü bu iddiaların açıklamaya muhtaç tarafları var ileride başı daha da ağrıyabilir."