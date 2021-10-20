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İsmail Küçükkaya; “Hayatta bir beklentim vardı olmadı, bir kızım olsun isterdim.”

Simge Fıstıkoğlu kendi hazırlayıp sunduğu, mesleğine yıllarca emek veren, hatalarından ders çıkaran, pes etmeyen ve nihayet başaranlara maceralarını sorduğu “Hayat Okulu”nun ilk bölümde gazeteci İsmail Küçükkaya’yı ağırladı.

Güncel 20.10.2021, 09:06
İsmail Küçükkaya; “Hayatta bir beklentim vardı olmadı, bir kızım olsun isterdim.”

Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan İsmail Küçükkaya, aile bütçesine katkı sağlamak için 5 yaşından 14 yaşına kadar simit sattığını ve simit satmanın kendisini çok beslediğini, sokakların hangi mesajları verdiğini şimdi daha iyi anladığını söyledi.  

Usta gazeteci özel hayatına ilişkin de,  en büyük beklentisinin bir kız çocuğu babası olmak olduğu, ama olmadığını da söyledi.

İsmail Küçükkaya’nın televizyonculuğa başladığı ilk günlerdeki anıları, üzüntüleri, mutlulukları,  televizyondaki en önemli rakibinin kim olduğu, seçim döneminde Muharrem İnce’nin kendisine gönderdiği mesaj ile ilgili detayları, özel hayatındaki fedakarlıkları, kendi deyimiyle “bedelini ağır ödediği”,  belki gerçekte hata bile olmayan durumları, yeni mottosu “İzolasyon Yılı” ve her cümlesiyle manşet atan sohbetini, Simge Fıstıkoğlu’nun youtube’de yayınlanacak  “Hayat Okulu”nda izleyebilirsiniz.

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