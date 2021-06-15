İsmail Demir'in otel masraflarını ödeyen iş insanı kim?

Organize suç örgütü kurduğu belirtilen Sedat Peker'in gazetecilerin, siyasetçilerin ve bürokratların ilişkilerini anlattığı videolar izlenme rekorları kırarken bir bürokratın daha otelde yaptığı tatil gündeme geldi.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Temmuz 2020'de, Paramount Oteli'nde tatil yaptığını açıkladı.

Prof. Demir, işadamı arkadaşı Ali Tunga'nın daveti üzerine otelde kaldıklarını, masrafları Tunga'nın karşıladığını söyledi.

Odatv, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in otel masraflarını karşılayan Ali Tunga'yı araştırdı.

ESKİ BAKANLA OLAN YAKINLIĞI

Kayseri'de doğan Ali Tunga, Kayseri Lisesi Mezunu. Tunga'nın aynı liseden mezun olan eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'la araları oldukça iyi...

Araları o kadar iyi ki, Taner Yıldız, Ali Tunga'nın nikah şahitliğini yapan 7 isimden biri.

Tunga geçmişte verdiği röportajda "Taner Yıldız'la aranız nasıl" sorusuna şöyle yanıt veriyor:

"Çok iyi. İkimiz de Kayseriliyiz ve aynı liseden mezunuz. Taner Bey çok iyi bir bakan olmasının yanı sıra, çok iyi bir aile babası ve çok iyi arkadaştır. Muhafazakâr yapısıyla herkese örnek olmuş biridir. Her kesimin muhabbetini kazanmıştır."

SAHTE PRENS'E BÜYÜK İLGİ

Ali Tunga'nın adı, 2012 yılında Suudi Arabistan'dan gelen ve kendisini prens olarak tanıtan iş adamı Musa El Musa'yı gösterdiği ilgiyle gündem olmuştu.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde yapımı devam eden otelde incelemelerde bulunan ve 19 katlı otelin her katını gezen El Musa ve beraberindekilerin sahile indiğinde ayakkabılarının kirlenmemesi için çamurlu zemine karton serilmişti.

Sahte prens daha sonra işadamı Ali Tunga ile birlikte helikopterle Sapanca'ya gitmişti.

OĞLUNU ABD'DEN TÜRKİYE'YE KAÇIRDI

Ali Tunga'nın hamileyken kendisini terk eden Amerikan vatandaşı eşinden doğan oğlunu Türkiye'ye kaçırma hikayesi 2003 tarihli gazetelere konu olmuştu.

Elektrik süpürgeleri üreten Rainbow firmasının Türkiye Distribütörü Ali Tunga, Türk asıllı Amerikan vatandaşı eşinin kendisini terk ettikten sonra ABD'de dünyaya getirdiği öz çocuğunu, bu ülkeden Türkiye'ye kaçırmıştı.

Eşinin durumu polise şikayet etmesi üzerine hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan Ali Tunga, iş seyahati için gittiği Almanya'da yakalanınca, 6 ayı Almanya'da olmak üzere yaklaşık 1.5 yıl cezaevinde kalmıştı.

1.5 YIL CEZAEVİNDE YATTI

Ali Tunga, 18 Ocak 2002'de Almanya'ya yaptığı bir gezi sırasında, Stuttgart Havalimanı'nda yakalanmıştı.

6 ay boyunca Almanya'da Kızıl Ordu militanlarının kaldığı Stammheim Cezaevi'nde yatan Tunga, daha sonra davanın açıldığı New York'taki MDC Cezaevi'ne nakledilmişti.

Tunga Yaklaşık bir yıl da bu cezaevinde yatmıştı.

STAR TV İHALESİNDEN SON ANDA VAZGEÇTİ

Rainbow Türkiye Temsilcisi Ali Tunga 2005 yılında Ekşioğlu Grubu Başkanı Hasan Ekşi, yerli ortakları ve iki yabancı grupla Star TV'ye talip oldular.

Tunga ve arkadaşları ihalenin yapılacağı günün sabahı, 'dosyayı yeterince inceleme fırsatı bulamadık' diyerek Star TV'den vazgeçtiklerini açıkladılar.

Kaynak: Uğur Can Biçer/Odatv.com