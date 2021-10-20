İsmail Demir duyurdu! İlk Aksungur Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twiter hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Demir, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." ifadelerini kullanmıştı. İsmail Demir dakikalar sonra, "İlk AKSUNGUR'u teslim ettik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. HAYIRLI OLSUN"

Geçtiğimiz günlerde Aksungur SİHA 340 kilogramlık KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi vurarak büyük başarı sağlamıştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA’nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurmuştu.

Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN SİHA GELECEĞİ

Dr. Can Kasapoğlu AA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Elbette Akıncı ve Aksungur gibi sistemlerin MAM-L ve KGK-SİHA-82 testlerinden çok daha fazlasını ifade edeceğinin de altını çizelim. Söz gelimi, Aksungur’un deniz karakol ve denizaltı harbi konseptlerine uygun faydalı yük konfigürasyonları (örneğin sonobuoy ve manyetik anomali algılayıcıları), Türk Deniz Kuvvetleri ve Türkiye’nin savunma ihracatı açısından çok cazip seçenekler sunabilir. Benzer şekilde Akıncı’nın SOM seyir füzesi taşıma kapasitesi, sistemi, yüksek değerli hedefler karşısında “derin darbe” (deep strike) yeteneğiyle donatabilecek potansiyele sahip.