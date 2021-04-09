İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE YÖN VEREN “VERİ VE YAPAY ZEKÂYLA DİJİTAL DÖNÜŞÜM” KİTABI MURAT ÜLKER’İN ÖNSÖZÜYLE KİTAP DÜNYASINDA!

İşletmelerde dijital dönüşümü gerçekleştirecek ve tüm süreçlerde aktif rol oynayacak ekipleri yönetecek liderleri hedef alan Veri ve Yapay Zekâyla Dijital Dönüşüm kitabı, herhangi bir şekilde bu süreçlere dahil olabilecek herkes için yol gösterici bir yaklaşım sunuyor. Veri ve yapay zekanın Netflix, Spotify ve Amazon gibi dijital işletmelerde kullanım alanlarını örnek göstererek bu iki kavramın karmaşık yönlerini ortadan kaldırıyor. Sunduğu örnekler ve uygulamaya yönelik aktardığı pratik çözümlerle okuyucularda harekete geçme iştahı yaratıyor. Her bölüm sonunda yer alan kontrol listeleri, okuyucuların edindiği teorik bilgilerin pratikte uygulanmasında kolaylaştırıcı bir etki yaratıyor. Uygulama aşamasında oluşabilecek aksilikler konusunda uyarılarda bulunarak da okuyucuların çıkmaz yollara girmelerinin önüne geçiyor.

İşletmeler için başucu niteliğinde

Veri ve Yapay Zekâyla Dijital Dönüşüm kitabı, anlatım dilindeki yalınlık ve büyük veri analizi ile yapay zekâyı iş süreçlerine dahil eden yönüyle dijital dönüşümü tüm yönleriyle ele alan bir başucu kitabı niteliği taşıyor. İşletmelerde veri ve inovasyon odaklı bir kültürün oluşturulmasına ek olarak, doğru yeterli değişim yönetimi faaliyetleriyle ortaya çıkan veri ürünlerinin uygulamada kullanılmasına dair altın anahtar işlevi gören önemli konuların altını çiziyor. İşletmelerin yapay zekâ ve dijitalleşme çağından geri kalmaması için gerekli organizasyonel dönüşümü tüm detaylarıyla okuyucuya sunuyor. Bu yönleriyle de dijital çağın gerektirdiği veri bilimi ve yapay zekayı işletmelerin karlı bir parçası haline getirmelerine yönelik bir kılavuz niteliği taşıyor.