İskoçya'da 270 kişinin öldüğü Lockerbie Faciası'nın zanlısı ABD'de gözaltına alındı

İskoçya'daki Lockerbie kasabası üzerinden geçtiği sırada 34 yıl önce patlatılan ve 270 kişinin hayatını kaybettiği Lockerbie Faciası ile ilgili uçağa konulan bombayı yapmakla suçlanan bir kişinin ABD'de gözaltına alındığı bildirildi. İskoçyalı yetkililer, Lockerbie Faciası'nda hayatını kaybedenlerin ailelerine zanlı Ebu Agila Muhammed Mesut'un ABD'de gözaltına alındığına dair bilgi verildiğini, ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise basına yaptığı açıklamada, Lockerbie Faciası'nın bombacısı olduğu iddia edilen Mesut'un gözaltına alındığını doğruladı. Mesut'un ilk duruşmasını başkent Washington DC'deki bir federal mahkemede yapılması bekleniyor.

ABD, 2020'de saldırıda üçüncü kişi olduğundan şüphelendiği Mesut hakkında suçlamada bulunmuş, Mesut'un patlayıcı cihazlar yapımında teknik uzman olarak çalıştığını belirtmişti.

Lockerbie Faciası

Lockerbie kasabası üzerinden geçtiği sırada 21 Aralık 1988 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan ABD'nin New York kentinde bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanına sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait 103 sefer sayılı Boeing 747-121 tipi uçak havada infilak etmişti. Saldırıda, uçakta bulunan 259 kişinin tamamı ve kasabada bulunan 11 kişi toplamda 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı ile ilgili 1991'de, Libyalı istihbarat ajanları Abdel Baset Ali al-Megrahi ve Lamen Khalifa Fhimah bombalamayla ilgili suçlanmıştı. Megrahi bombalamadan suçlu bulunmuş ve 2001 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Megrahi, kansere yakalanması nedeniyle İskoçya tarafından 2009'da serbest bırakılmıştı. Meghari, 2012'de hayatını kaybetti.

Fhimah ise tüm suçlamalardan beraat etmiş, ancak İskoçyalı savcılar Megrahi'nin saldırıda tek başına hareket etmediğini ileri sürmüşlerdi.

Söz konusu saldırının emrini kendisinin vermediğini savunan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ise, 2008'de Libya'nın Lockerbie Faciası ile ilgili sorumlu olduğunu kabul etmiş, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesine karar vermişti.