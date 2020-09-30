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İSKİ İstanbul su kesintisi listesi 30 Eylül Çarşamba! Sular ne zaman gelecek?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'daki su kesintileri mağduriyet yaratıyor. Ev ve iş yerlerinde suların olmadığını fark eden vatandaşlar araştırmalarda bulunarak sorunun ne zaman çözüleceğini öğrenmek istiyor. Bugün de yine birkaç ilçede suların verilemediği mahalleler mevcut. 30 Eylül Çarşamba İSKİ İstanbul su kesintisi listesi açıklandı! Sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde.
Güncel 30.09.2020, 09:51
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İstanbul'da su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı metropol kentte özellikle koronavirüs sürecinde olan binlerce kişinin yaşadığı Bayrampaşa, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'deki bazı mahallelere su verilemiyor. İstanbul 29 Eylül Salı günü su kesintisi listesi haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Eylül Çarşamba Bayrampaşa, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İSKİ'nin açıklaması aşağıda bulunmaktadır.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.09.2020 21:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.09.2020 21:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sarıgöl Mah,Mevlana Mah,Kazım Karabekir Mah,Yeni Mah,Şemsipaşa Mah,Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Hürriyet Mah,Karlıtepe Mah,Karayolları Mah,Karadeniz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.09.2020 21:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 Mm İsale Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılacaktır.
|Başlama Tarihi
|:
|29.09.2020 21:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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|P
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|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0