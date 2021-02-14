İSKİ, “İklim Değişikliği ve Su'' temalı Resim Yarışması düzenliyor
İSKİ, İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “İklim Değişikliği ve Su” temalı yarışma düzenliyor.
22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında; su kaynaklarımızı korumak, tasarrufun önemi ile su kullanma bilinci konusunda farkındalık oluşturmak ve gençlerin gözüyle değerlendirmek amacıyla “İklim Değişikliği ve Su” temalı yarışma düzenleniyor.
İSKİ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya; resim kategorisinde katılım sağlanabilecektir.
Yarışmaya katılacak eserler 05 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar; yarışma bilgi formu doldurularak, Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayınız.
Yarışma Katılım Formu İçin Tıklayınız.
İstanbul'da Öğrenim Gören Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Dikkatine ????— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 14, 2021
İSKİ, “İklim Değişikliği ve Su'' temalı Resim Yarışması düzenliyor.
Katılım İçin Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2021
Detaylar İçin ???????? https://t.co/KiCssGNzlo pic.twitter.com/K1RCNIwNHa