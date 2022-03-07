Işılay Reis Yorgun: "Sürdürülebilir Geleceğe Kadınların Varlığı Güç Katacak"

Işılay Reis Yorgun şöyle devam etti:

Kalkınmayı desteklemek için kadınların güçlenmesi gerekliliği, küresel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların son yıllarda giderek önem kazanmasını sağlamıştır. Mevcut veriler ve tecrübeler, kadınların güçlenmesinin, ekonomik büyümeye katkı sağlamaları yanında gelecek nesilleri yetiştirmede ve aile sağlığı üzerinde de olumlu ve önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, kadınların güçlenmesi yaklaşımı sürdürülebilir kalkınmanın temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır.

Dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma yolunda, kadınlarımızın ekonomiye, iş gücüne ve sosyal projelere dahil olmaları büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilir geleceğe, kadınların varlığı güç katacaktır. Kadın istihdamının artması toplumsal refahı da çok daha ileri noktalara getirecektir.

Kadın girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve gıda sektöründe daha çok var olması hem ekonomik büyümeye hem de sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Tarımda Kadın Eli

Tarımsal üretim faaliyetlerinde kadınların katılımlarında son yıllarda artış yaşanıyor. Tarımsal üretim sürecinde tohumun saklanmasından ürünlerin yetiştirilmesine, hasattan ürünün sofraya ulaşımına kadar her alanda kadın emeğinin büyük payı var. Kadın ve genç çiftçilere uygun imkanlar sağlandığı takdirde üretim ve istihdam daha da artacak. Köyden kente göç önlenmiş olacak. Bu da ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi hızlandırmış olacak. Bereketli ellerin varlığıyla daha da verimli topraklarımız olacağına inanıyorum. Tarımın hem bugünün hem de geleceğin sektörü olduğunu vurgulamak istiyorum. Gelecek nesillerin sağlıklı beslenebilmesi için tarımsal üretim çok büyük önem arz ediyor. Bizden sonraki nesillerimiz için kuşaklar boyunca bereketli topraklarımızın bize sunduğu miras olan tarım sektörünü geleceğe taşımaktan hepimiz sorumluyuz.

Bir kadının gölgesinde yaşam bulan her şeyde onun gücünü, kararlılığını ve azmini görürsünüz. Dünyamızı güzelleştiren kadınlar sağlıklı nesillerin yetişmesinde de büyük öneme sahiptir. Bitkisel protein bakımından zengin içeriğe sahip bakliyatlar geleceğin sağlıkla büyümesine katkı sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı olur. Reis gıda olarak, üretimden sofralara lezzet katan tüm kadınlarımızın yanında olarak “Bakliyat Köylerinde Kadın” projemizi 2020 yılından bu yana devam ettirmekteyiz.

Geleceğe ışık tutan kadınlarımızla beraber daha güçlü yarınlar için Reis ailesi olarak her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz.

41 yıllık bir aile firmasının kadın yöneticisi olarak eşitlik ilkesi ile üstlendiğimiz misyonumuzu gelecek nesillerimizde de devam ettireceğiz.

Kadınlarımızın emeklerini değere dönüştürmek için hem firmamızda hem de görev aldığım birçok dernek ve STK’da kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyim. Kadınlarımızı üretimden ihracata kadar her alanda ekonomiye katmayı hedefliyor, onlara katkı sağlayacak projelerde yer almayı amaçlıyorum.

Kadınların iş dünyasında aktif rol alması inovasyon, çeşitlilik, sürdürülebilirlik, profesyonellik, iyi yönetişim gibi kazanımları da beraberinde getirecektir. Kadının olduğu her yerde barış vardır, üretmek vardır, güçlü yarınlar vardır.

Gelecek nesilleri yetiştiren kadınlarımız geleceğin gıdası bakliyatları üretiyor.

Kadın ve aile dostu bir firma olarak üretimde kadının gücünün farkındalığını desteklemek ve tüm kadınlarımıza da cesaret vermesi için başlattığımız Bakliyat Köylerimizle kadınlarımızın emeklerine katma değer sağlıyoruz. Sofralarımıza gelen pirinç ve bakliyatların her tanesinin kadın üreticilerimizin emeğiyle hazırlanarak tüketicilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz.

Bolu Çamyayla Köyü kadın kooperatifindeki 80 kadın üreticimiz ile başladığımız bakliyat köyleri projemizin ikinci yılında “Toprağı Bereketlendiren Elller” diyerek daha fazla kadın üreticilerimizle yolumuza devam ettik. Kadın üreticilerimizin yaşamlarını iyileştirecek üretimi teşvik edecek projemiz ile tarımın yükünü omuzlayan kadınlarımızın yanında olmak bununla beraber sürdürülebilir tarımın destekçisi olmak istedik.

Tarım işçiliği sabah evden çıkıp mesai bitiminde eve dönülecek bir iş değil. Bir aile organizasyonudur. Kadınlarda işin öncüsü durumundadır.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, çiftçiyi ticari kaygısı olmadan üretim yapabilmesini sağlamak adına böyle bir proje ortaya çıktı. Ayrıca tarımda sürdürülebilirlik her zamankinden çok daha önemli bir hal aldı. Çünkü son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak, yağışların azalması verim kayıplarına neden oluyor. Artan kuraklık riskine karşı arz güvenliğinin sağlanabilmesi için daha planlı sürdürülebilir tarım sistemlerine geçiş süreçlerinin hızlanması gerekiyor.

Sürdürülebilirlik ile ilgili ilerleme sağlamak için kadınlarımızı ve gençlerimizi tüm çalışmalarımıza dahil ederek Bakliyat Köyleri projesinde Reis gıda olarak yerli ve yerel tohumlarımızın korunması ve çoğaltılması için tohum üretimine başlayarak gelecek nesilleri yetiştiren kadınlarımızın yerli tohumlarımızın yetiştirmesine olanak sağladık. Tohum tarımsal üretimin ana aktörü ve dünyada artık stratejik bir öneme sahip. Bu bilinçle 2021 yılında sertifikalı tohum üretimi gerçekleştirdik. Amacımız verim artışı sağlayan sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimin arttırılmasıdır. Kaynakları verimli olarak kullanmazsak sürdürülebilir bir gelecekten söz edemeyiz.

2021 yılında da Niğde’nin Çarıklı Köyü’nde sözleşmeli tarım ile 7 çeşit fasulye ekimini gerçekleştirdik. Çarıklı köyünde kadınlarımız ile birlikte genç ve aile çiftçilerimiz ile projemizi devam ettirdik. Yerli ürünlerimizin ekimi ile birlikte ülkemizde ilk defa ekimi gerçekleşen ürünlerimiz oldu. Yurtdışından ithal edilen kırmızı ve siyah fasulyeyi ülkemiz topraklarında pilot bir uygulama olarak ekimini gerçekleştirdik ve hasadını verimli bir şekilde aldık.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte şirketimiz bünyesinde de kadın istihdamını önemsiyoruz ve her geçen gün kadın çalışanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Hedefimiz daha fazla kadını iş hayatına dahil ederek değer yaratmak ve bu anlamda sürdürülebilir projelere imza atmaktır.

Sevgi ve duyarlılığı temsil eden, toplumun temel taşı olan kadınlarımızın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun.