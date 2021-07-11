İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
Ziyaretçiler 30’a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, eğlence severlerle yeniden buluştu. 9 aylık uzun bir aranın ardından 10 Temmuz Cumartesi kapılarını tekrar açan İSFANBUL Tema Park’ın toplam 120 bin metrekarelik alan içerisinde bulunan 30’a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkaran ziyaretçiler, uluslararası standartlarda alınan hijyen önlemleri sayesinde doyasıya bir eğlence deneyimi yaşadı.
Türkiye’nin ve dünyanın gözde eğlence merkezi İSFANBUL Tema Park,açık havada eşsiz bir eğlence yaşamak isteyenler için 10 Temmuz
Cumartesi kapılarını tekrar açtı. 16 aydır süren pandemi koşulları ve zaman zaman uygulanan karantina dönemlerinin ardından eğlenceyi özleyen
ziyaretçiler, adrenalini zirveye çıkaran 30’a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı. Hijyen önlemleri üst düzeyde tutulan ve sosyal mesafe kuralları
çerçevesinde maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösteren İSFANBUL Tema Park’ı ilk günü yoğun ilgi gördü.
Ziyaretçiler adrenalin dolu anlar yaşadı
Aile boyu eğlence deneyimi sunan İSFANBUL Tema Park’ta 3 saniyede tam 100 km hıza çıkan dünyanın en iyi 4 Roller Coaster’ı “Nefeskesen”, 20
milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana konumlandırılan, İstanbul’un Fethi’ni insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası” ilgi odağı
oldu. Ayrıca 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, “Viking” ve efsanevi “King Kong” da en çok ilgi gören ünitelerin arasında
yer aldı.
“Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk tema park olduk”
İSFANBUL Tema Park’ın içerisinde bulunan ve her yaş kitlesinin damak zevkine uygun olarak hizmet veren cafe ve restoranların da açık olduğunu
dile getiren İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “Karantina sürecinin ardından aldığımız önlemlerle birlikte açık
havada güvenli bir eğlence ortamı sunuyoruz. Hijyen anlamında uluslararası standartlara sahip tedbirlerimiz sayesinde
misafirlerimiz İSFANBUL Tema Park’ta güvenle ve gönüllerince eğlenmeye devam edecekler. Öte yandan ‘Pandemi Süresince Uygulanacak COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme
Kriterleri’ kapsamında tüm koşulları yerine getirdiğimiz için Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk tema park olduk. Bu
kapsamda ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken,
misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve
açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor” dedi. İstanbul’un eğlence turizmindeki payı artacak
Tonger, İSFANBUL Tema Park’ın normal şartlarda günlük 10 bin misafiri ağırlayabilecek kapasitede olduğunu, ancak ünitelerin sosyal mesafe
kuralları kapsamında maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterdiğinin bilgisini verdi. İstanbul’un eğlence turizmindeki payını
artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran Tonger, şöyle devam etti: “Dünyanın en büyük üstü açık Hop-on Hop-off
turizm operatörü ile anlaşma yaptık ve tur kapsamında İSFANBUL Tema Park bilet satışlarının yapılmasını sağladık. Booking.com,
Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile birlikte diğer bölgesel
acentelerle de anlaşmalar yaparak, yabancı misafirlerin İSFANBUL Tema Park biletlerini henüz İstanbul’a gelmeden satın almalarını
sağladık.”
Yaza özel kampanyalar geliyor
Açılışla birlikte yaza özel kampanyalar hakkında da bilgi veren Tonger, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yıllık eğlence kartımız olan Yes Club ile
misafirlerimize 4 al 3 öde kampanyası sunacağız. Ayrıca tek girişlik biletlerimiz için de dönemsel kampanyalara devam
edeceğiz. Misafirlerimize uçtan uça hizmet verebilmek için içerisinde yemek, zippline, fast pass (hızlı geçiş), Jungle İstanbul
(3’lü macera ünitesi), tatlı gibi yan ürünleri eklediğimiz avantajlı paketler de sunuyoruz. En uygun fiyatla sınırsız eğlenceyi
İstanbullular başta olmak üzere tüm misafirlere sunmak için çalışıyoruz.”