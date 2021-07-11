İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu

Türkiye’nin ve dünyanın gözde eğlence merkezi İSFANBUL Tema Park,açık havada eşsiz bir eğlence yaşamak isteyenler için 10 Temmuz

Cumartesi kapılarını tekrar açtı. 16 aydır süren pandemi koşulları ve zaman zaman uygulanan karantina dönemlerinin ardından eğlenceyi özleyen

ziyaretçiler, adrenalini zirveye çıkaran 30’a yakın eğlence ünitesinin tadını çıkardı. Hijyen önlemleri üst düzeyde tutulan ve sosyal mesafe kuralları

çerçevesinde maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösteren İSFANBUL Tema Park’ı ilk günü yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler adrenalin dolu anlar yaşadı

Aile boyu eğlence deneyimi sunan İSFANBUL Tema Park’ta 3 saniyede tam 100 km hıza çıkan dünyanın en iyi 4 Roller Coaster’ı “Nefeskesen”, 20

milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana konumlandırılan, İstanbul’un Fethi’ni insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası” ilgi odağı

oldu. Ayrıca 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, “Viking” ve efsanevi “King Kong” da en çok ilgi gören ünitelerin arasında

yer aldı.

“Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk tema park olduk”

İSFANBUL Tema Park’ın içerisinde bulunan ve her yaş kitlesinin damak zevkine uygun olarak hizmet veren cafe ve restoranların da açık olduğunu

dile getiren İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “Karantina sürecinin ardından aldığımız önlemlerle birlikte açık

havada güvenli bir eğlence ortamı sunuyoruz. Hijyen anlamında uluslararası standartlara sahip tedbirlerimiz sayesinde

misafirlerimiz İSFANBUL Tema Park’ta güvenle ve gönüllerince eğlenmeye devam edecekler. Öte yandan ‘Pandemi Süresince Uygulanacak COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme

Kriterleri’ kapsamında tüm koşulları yerine getirdiğimiz için Güvenli Turizm Sertifikası’nı alan ilk tema park olduk. Bu

kapsamda ekiplerimizi ciddi bir eğitimden geçirdik. çalışanlarımız maske, siperlik ve el dezenfektanı kullanırken,

misafirlerimizin de bu kurallara uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Ünitelerimiz ile ortak alanlar, park açılışından önce ve

açılışın ardından belli aralıklarla dezenfekte ediliyor” dedi. İstanbul’un eğlence turizmindeki payı artacak

Tonger, İSFANBUL Tema Park’ın normal şartlarda günlük 10 bin misafiri ağırlayabilecek kapasitede olduğunu, ancak ünitelerin sosyal mesafe

kuralları kapsamında maksimum yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterdiğinin bilgisini verdi. İstanbul’un eğlence turizmindeki payını

artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran Tonger, şöyle devam etti: “Dünyanın en büyük üstü açık Hop-on Hop-off

turizm operatörü ile anlaşma yaptık ve tur kapsamında İSFANBUL Tema Park bilet satışlarının yapılmasını sağladık. Booking.com,

Viator, GetYourGuide, Expedia, Tiqets, Klook gibi en büyük küresel online seyahat acenteleri ile birlikte diğer bölgesel

acentelerle de anlaşmalar yaparak, yabancı misafirlerin İSFANBUL Tema Park biletlerini henüz İstanbul’a gelmeden satın almalarını

sağladık.”

Yaza özel kampanyalar geliyor

Açılışla birlikte yaza özel kampanyalar hakkında da bilgi veren Tonger, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yıllık eğlence kartımız olan Yes Club ile

misafirlerimize 4 al 3 öde kampanyası sunacağız. Ayrıca tek girişlik biletlerimiz için de dönemsel kampanyalara devam

edeceğiz. Misafirlerimize uçtan uça hizmet verebilmek için içerisinde yemek, zippline, fast pass (hızlı geçiş), Jungle İstanbul

(3’lü macera ünitesi), tatlı gibi yan ürünleri eklediğimiz avantajlı paketler de sunuyoruz. En uygun fiyatla sınırsız eğlenceyi

İstanbullular başta olmak üzere tüm misafirlere sunmak için çalışıyoruz.”