İş dünyasından Azerbaycan'a destek

Yapılan açıklamada; "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askeri birliklerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırılar sonucunda şehit düşen merhum Aziz şehitlerimizi saygı ile anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden Kahraman Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını ve vatanını korumak amacıyla verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız.

Ermenistan, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ ve çevresindeki topraklarını yıllardan beri işgal etmekte ve var olan çatışmaya yeni boyutlar eklemekte ise de bu alçak saldırılar başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Ermenistan hatalı bir yoldadır.

Ermenistan’ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu hain saldırıları karşısında, Azerbaycan Devletinin ve Azerbaycan Ordusunun alacağı her kararın arkasında olduğumuzu bildirir, bölgede insani dramlara mani olmak için işgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın öz yurdu olan topraklarından kayıtsız ve şartsız derhal çekilmesi gerektiğini bildiririz.

Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın verdiği kararlara saygı duymalı ve derhal uygulamalıdır.

Bu anlamda Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından, uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak Yukarı Karabağ bölgesine yapılan alçak işgal ve saldırıları şiddetle kınadığımızı bildirir; bundan sonra da toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecek olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerine yer verildi.