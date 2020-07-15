İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Türk iş dünyası, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında göğüslerini siper eden vatan evlatlarıyla iftihar ettiklerini belirterek "Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletin dirayetiyle Türkiye'yi kaba kuvvetle teslim almaya kalkışanlara karşı tarihi bir set çektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağının görüldüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır. FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

TÜRKONFED:

Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada Türkiye'nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergileyebileceği gücün en etkin kaynaklarının, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleri olduğunu bildirildi.

Bu değerlere yönelen bir saldırı olan, FETÖ ve iş birlikçileri tarafından başlatılan hain darbe teşebbüsünün, demokrasiye olan inanç, millet iradesine bağlılık ve toplumsal birliktelik ile bertaraf edildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu uğurda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Küresel ekonomide ve içeride yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin görece az etkilenmesinde, iş dünyasının da katkıları büyüktür.

Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık. Belirsizlik ve endişelere rağmen ülkemizin potansiyeline inandık, yerli üretime, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. Ülkemize, ekonomimize ve toplumsal refaha katkı vermeye devam ettik. Ekonomimizin sürdürülebilir kalkınma odaklı yeni bir hikaye yazması için de üç önemli tuzaktan, 'Orta Gelir, Orta Demokrasi ve Orta Eğitim' tuzaklarından kurtulmamız gerektiğini aktardık.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin toplumsal yapılarında da gördüğümüz üzere bir ülkede ekonomik refah ve demokrasinin gerekli ve yeterli şartı, fikirlerini özgürce ifade eden örgütlü toplumdur. Sivil toplumun gelişmesi demokrasileri güçlendirirken, gelişmiş demokrasilerde sivil toplumun güçlenmesi, refaha giden yolun kapısını aralamaktadır."

TÜRKONFED açıklamasında, 15 Temmuz'da gösterilen dayanışma ruhunun, ekonomik ve toplumsal refah için de ortak akıl ve ortak vizyonla harekete geçirebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu bakış açısıyla Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunmaya, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için her zorlukta tek nefes olmayı başarabilen tüm vatandaşlarımızın Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

TÜSİAD BAŞKANI SIMOME KASLOWSKİ:

Ortak duruş demokrasiye sahip çıktı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 15 Temmuz'da demokrasiye karşı gerçekleştirilen darbe girişimine karşı, siyasi partilerin ve toplumun sürecin başından beri ortak bir duruş sergileyerek demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

Bu ortak duruşun toplumun demokrasiye inancını ve ona karşı yapılan müdahalelere duyarlılığını da ortaya koyduğunu ifade eden Kaslowski, demokrasiye karşı yapılan müdahale girişimi sonrasında hükümet ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomiden sorumlu denetleyici ve düzenleyici kurumların yaptığı girişimler ve aldığı tedbirlerle piyasalara güven telkin edildiğini ve finansal piyasaların sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiğini hatırlattı.

Kaslowski, şunları kaydetti:

"Güvenlik endişelerinin ön plana çıktığı kısa dönemde oluşan belirsizlik reel sektör üzerinde etkili oldu. 2016 yılının ikinci yarısında önemli bir yavaşlama hissedildi. 2017 başında ekonomiye Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla verilen yüklü miktarda kredi sayesinde ekonomimiz 2017 yılında yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi başardı ama yüksek kredi artışı bazı kırılganlıkları da beraberinde getirdi. Son üç yıldır maalesef büyüme oranımız tarihi ortalamaların altında seyrediyor. Artan makroekonomik dengesizliklerin yarattığı kırılganlıklar çeşitli nedenlerle tetiklenerek krizlere neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde uzun zamandır süregelen kırılganlıklarımızı sürdürülebilir politikalar ile giderebilir, ekonomideki verimlilik sorununu aşmak için vergi, eğitim ve işgücü piyasalarında gerekli reformları yapabilirsek dijitalleşen dünyayı daha hızlı yakalayabilir ve teknolojik gelişime odaklanabiliriz. Bir daha asla benzer girişimleri yaşamamak için demokrasimizi ve hukuk devletini güçlendirmeli, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak alanlarını genişletmeliyiz. TÜSİAD olarak demokratik ve müreffeh bir ülke hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK:

Tek vücut mücadele saldırının üstesinden geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise FETÖ'nün hain darbe girişimiyle Türkiye'nin demokrasi ve milli bütünlüğüne göz diktiğini belirterek, devletin ve milletin tek vücut halinde verdiği mücadeleyle saldırının üstesinden gelindiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin, ülke ekonomisi üzerinde etkileri olduğunu ifade eden Olpak, "Özellikle yurt dışında Türkiye'nin algısını, manipülatif haberler ve spekülasyonla bozmaya çalışan bir yapıya karşı mücadele verdik. Ülkemizin yükselişini ve ekonomik istikrarını bozmaya çalıştılar. Bu dönemde izlenen kara propaganda neticesinde bir süreliğine turizm gelirlerimizde düşüş yaşanırken, CDS primlerimiz yükseldi ve hatta bazı uluslararası derecelendirme kuruluşları ise haksız yere ülkemizin notunu düşürdü." diye konuştu.

Darbe girişiminin reel sektör üzerinde ciddi etki yaratmadığına işaret Olpak, ancak finansal piyasalar açısından ülkeden sermaye çıkışı ve borçlanma maliyetlerinin yükselmesi yoluyla nispeten girişimin olumsuzluklar meydana getirdiğini dile getirdi.

Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Güçlü Türkiye' ve '2023 hedefleri' doğrultusunda hem devletimiz hem de Türk iş dünyamız, ne yatırımda ne de üretimde asla hız kesmedi. 2018 yılında yaşanan ve ülkemizin makroekonomik gerçekleriyle örtüşemeyen kur hareketliliğinden bile güçlenerek çıkmayı bildik. 2018 ve 2019 yıllarında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek dış ticaret rakamlarına ulaştık.

Türkiye, başka hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde hızlı bir toparlanma sürecine girerek yaralarını sarmayı başardı. Krizler karşısındaki tecrübemiz, sürece hızla adapte olan proaktif yapımız sayesinde ülkemiz son 10 yıldır her sene pozitif büyüme ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer ülkemizin, özellikle yeni normal dönemde de küresel ticaretteki yükselişini sürdüreceğine eminiz."

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE:

FETÖ hain darbe teşebbüsü direkt gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldı"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de darbe teşebbüsünün Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik yürütülen operasyonların en acımasız ve en kanlısı olduğunu söyledi.

Bu teşebbüsün, Türk milletinin darbelere karşı önceki yıllardan farklı olarak topyekun ortaya koyduğu iradesiyle dur demeyi başardığını, hıyanet içerisinde kirli planlar yapanlara bundan sonra da böyle bir teşebbüsü akıllarına bile getiremeyeceklerini en vurucu şekilde gösterdiğini dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Türk ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak bizler, bu hain teşebbüsün direkt olarak gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldığını gayet iyi bilmekteyiz. Türkiye artık ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil, onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke olma yoluna girmiştir. 15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarı ile hayata geçmeye başlamıştır.

Bu da hem Türk toplumunun hem de dünyanın Türkiye algısını daha da güçlendirmiş ve ekonomik demokratikleşmesinin güçlendirdiği özgüveni, milli egemenlik, milli irade ve milli ekonominin korunması ve kollanması adına çok daha güçlü bir zemine taşımıştır. Dolayısı ile 16 Temmuz 2016 sabahı, Türkiye milli iradenin tüm süreçlere hakim olduğu, bugün ve gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin artık Türkiye'nin geleceğine, kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği bir döneme uyanmıştır. "

Gülle, 16 Temmuz’dan bugüne olduğu gibi Türkiye'nin demokrasi adına verdiği haklı mücadelesini, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar topyekün birlik içerisinde vermeye devam edeceğini, dünyanın neresinde olursa olsun, yönünü hep milli rotasında tutacağını aktardı.



MÜSİAD BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN:

Vatan bahanelerle savunulmaz



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınadıklarını, dünyanın gözleri önünde demokrasi katlinin yaşandığını ifade etti.

Tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milletinin verdiğini, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilediğini dile getiren Kaan, MÜSİAD'ın her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır aldığını vurguladı.

Kaan, "15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz saatler geçmişken, tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan MÜSİAD, devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır. Yine çok kısa zaman içinde, bu hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücüyle çalışmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki vatan, bahanelerle savunulmaz." değerlendirmesinde bulundu.



İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ:

Sanayici üretimini durdurmadı, tüccar işine ara vermedi



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise Türk milletinin son dönemde yaşadığı en büyük ihanet girişiminin, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'cü hain darbe girişimi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 4 yıl önce FETÖ'cü darbeciler ve onların yurt dışında olan kuklacıları marifetiyle karanlık bir geleceğe itilmek istendiğini hatırlatan Avdagiç, Türk milletinin 100 yıl önce olduğu gibi o gece de millet ve vatan düşmanlarını perişan ettiğini, FETÖ'cü teröristlere ve yabancı destekçilerine hadlerini bildirdiğini anlattı.

Avdagiç, geçen 4 yılda ekonomideki kayıpların önlenmesi için iş dünyasının gayretle görevlerini yerine getirdiğine söyledi.

Türk iş dünyası olarak tüm zorluklara rağmen ekonomik ve ticari mücadelelerini sürdürdüklerinin altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir anlamda hain girişimi, iş dünyamızı kamçıladı, kararlılığımızı artırdı. Rakamlara baktığımızda şunu görüyoruz; Türkiye, hain FETÖ darbe girişiminin yaşandığı 2016'da yüzde 3.2 büyüdü, 2017'deki büyümemiz ise yüzde 7,5 oldu. Darbe girişiminin izdüşümü olan ve ülkemize yönelik ekonomik kıskaç operasyonunun başlatıldığı 2018'de yüzde 2,8, 2019'da yüzde 0,9 büyüdük. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor; eğer biz büyüme trendine girdiğimiz 2016'da, menfur FETÖ'cü darbecilerle mücadele etmek ve etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmakla uğraşmasaydık, o yıl için geçerli büyüme performansımız çok daha yukarıda olacaktı. Aynı şekilde takip eden yıllardaki ekonomik gelişmeler de, gerçekleşenden daha iyi düzeyde olabilecekti."

Türk iş dünyasının FETÖ'cü hainlerin koruyucusu olan devletlerin sinsi operasyonlarına rağmen, geçen 4 yılda çarklarını güçlü şekilde işletmeyi birinci ödev olarak gördüğünü belirten Avdagiç, bütün sistemi de bunun üzerine kurduğunu aktardı.

Avdagiç, bu anlayış sayesinde, geçen 4 yılda sanayicinin üretimini hiç durdurmadığını, tüccarın işine ara vermediğini dile getirdi.

Ülkesine, insanlarına, kendisine güvenen iş insanlarının, Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaya çalışanları hiçe sayarak, vatandaşların darbeye geçit vermediği o gece yatırım için harekete geçtiğini anlatan Avdagiç, şöyle devam etti:

"Daha o gece makine siparişi verdi, ertesi günü dev çelik tesisi yatırımı temel attı. Ülkeye yeni yatırım çekmek için kolları sıvadı. Sonuçta Türkiye, içine sokulmak istendiği cendereyi birlik ve beraberliği ile parçaladı ve 4 yılda topyekün önemli bir performans ortaya koymayı, toplumsal refahı artırmayı başardı. Sadece hain FETÖ darbe girişimiyle değil, sonrasındaki faiz ve döviz kurları üzerinden başlatılan saldırıların yaşattığı olumsuz etkilere rağmen, ekonomimizin pozitif büyüme performansını sürdürmüş olması önemlidir.

İş dünyası olarak FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden geçen 4 yılda verdiğimiz mücadele ve gösterdiğimiz kararlılık, güçlü bir gelecek kurmamızı garanti altına aldı. İş dünyası olarak ihanetin söz konusu olduğu yerde, vatanın peşkeş çekilmeye çalışıldığı, istiklalimizin mandacı zihniyete dönüştürülmek istendiği bir süreçte, tek önceliğimiz devletimiz ve milletimizin özgürlüğü ve bekasıdır."

Böylesi günlerde kendileri için ekonomik kazanımların, önceliğini yitirdiğini söyleyen Avdagiç, yanı sıra üretim gücünden hiçbir şey kaybetmemek için de var güçleri ile işlerine sarıldıklarını, 15 Temmuz sonrası da bunu yaptıklarını sözlerine ekledi.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

15 Temmuz 2016, unutmamamız gereken kara bir geceydi



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların, insanlık, demokrasi ve hukuk devleti açısından asla unutulmaması gereken kara bir gece olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, "Türkiye'nin milletin güçlü iradesiyle bu hain darbeyi başarıyla püskürterek şunu bütün dünyaya ilan etmiştir; bu millet artık gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyecektir. İş dünyası olarak da darbenin karşısındaki duruşumuzu, daha ilk günden ve sonrasında sürekli olarak ekonomide karşılaştığımız stres testleriyle dolu o günleri başarıyla geçerek, üreterek ve çalışarak gösterdik. Dün nasıl millet olarak kenetlendiysek, bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesini yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TİSK BAŞKANI AKKOL:

Halk, demokrasi ve egemenliği korumak için ortak tutum sergiledi



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz darbe girişiminde, milli birlik ve demokrasi uğrunda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere saygı ve minnetlerini iletti.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2016'daki darbe girişiminde halkın, demokrasi ve egemenliği korumak için ortak tutum sergilediğini, millet egemenliğini, anayasal düzeni ve hukuk üstünlüğünü hiçe sayan adımların karşısında olduğunu net bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Ülke ve millet adına böyle bir sürecin tekrar yaşanmamasını temenni eden Akkol, "Milli birliğimiz ve demokrasimiz uğrunda şehit olanlara şahsım ve konfederasyonumuz adına Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tüm fedakarlıkları için saygı ve minnetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

4'üncü yıl dönümünde bir kez daha kınıyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her zaman en büyük gücün milli irade olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak TESK'in 51 üyesini şehit verdiğini hatırlattı.

Hain darbe girişimine halkla birlikte ilk karşı çıkanların ahilik teşkilatı üyeleri olduğuna işaret eden Palandöken, "Canımız pahasına ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Her zaman en büyük güç, milli iradedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır."

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

Sadece demokrasi değil ekonominin de sağlam temelli olduğunu gördük

“Türk Milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz’da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız”

ASO BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR:

Hainlerin iş dünyasından temizlenmesi için de çaba gösterdik

“15 Temmuz 2016 tarihinde içerden ve dışardan bazı hainlerin, ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı, her 15 Temmuz'da ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk Milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacaktır.



Biz Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra, iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz”

MASFED BAŞKANI AYDIN ERKOÇ:

Türkiye tüm dünyaya örnek oldu

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük cesaret örneği gösterip zorlu bir demokrasi savaşı verdiğini belirterek "Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki darbe girişimiyle demokrasinin ağır bir tehdit ve hain bir saldırıyla karşılaştığını hatırlatan Erkoç, Cumhuriyet tarihinin en zor zamanlarından olan o gecede darbeci zihniyetin devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya çalıştığını bildirdi.

Erkoç, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da büyük bir cesaret örneği göstererek zorlu bir demokrasi savaşı verdi. Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hainlerin ülkeyi kaosa sürüklemeyi ve iç savaş çıkarıp vatanı bölmeyi amaçladıkları darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, Türk milletinin tarihe geçen destansı direnişiyle önlendiğini vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Hainlerin milli iradeyi gasp girişimi engellendi. Demokrasi destanı yazdığımız hain darbe girişiminin bastırılmasının 4'üncü yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak ederken MASFED ve Otonomi ailesi olarak kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize ve aziz milletimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı için her koşulda devletimizin ve milletimizin yanında olmaya, ülkemizin bekası için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

İNTES BAŞKANI CELAL KOLOĞLU:

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini millet olarak el ele vererek aştık

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkarak bu uğurda canını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını belirterek, bu girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği kararlı duruş ve meydanlarda nöbet tutan milletin gösterdiği birlik ve beraberlikle engellendiğini vurguladı.

Koloğlu, "Dört yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en uzun ve karanlık gecelerinden birini millet olarak el ele vererek aştık. Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi, bir ve beraber olduğumuzda ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir ülke olduğumuzu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sanayicileri olarak, daima demokrasiye sahip çıkacaklarının altını çizen Koloğlu, şunları kaydetti:

"Her koşulda 'daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam' hedefi etrafında kenetleneceğiz. Daha güçlü bir Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz, İNTES Hatıra Ormanı'nda onlar adına diktiğimiz fidanlarla yaşıyor. Duyduğumuz minnetin bir sembolü olarak her yıl bu özel günün anısına kahraman şehitlerimizin adına fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz."

TÜRMOB BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU:

Türk milleti, demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan etti



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Kartaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ülkesine, cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını anımsatan Kartaloğlu, Türk milletinin demokratik sisteme bağlılığını, dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Kartaloğlu, "Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YASED BAŞKANI SARGIN:

Güçlü demokrasi, Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatıdır

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "15 Temmuz’da Türk halkı demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır." ifadelerini kullandı.

YASED Başkanı Sargın, yaptığı yazılı açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dört yıl önce Türk halkının demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Sargın, "Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin istikrarını hedef alan çok boyutlu etkilerine dikkati çeken Sargın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da Türk halkı demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. YASED olarak, ülkemizin bu hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

TMB BAŞKANI YENİGÜN:

Demokrasi, milli birlik ve beraberlik sınavı başarıyla verildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, “Bundan sonraki süreçte ülke olarak üzerimize düşen, yapısal reformlara ara vermeden daha gelişmiş bir demokrasiye ve daha yüksek refaha sahip bir toplum yaratmaktır” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin demokrasi ve milli birlik adına dört yıl önce son derece büyük ve başarılı bir sınav verdiğini ifade eden Yenigün, “Bu çerçevede 15 Temmuz kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yaşananların tekrarına karşı ülkemizin bağımsızlığı, demokrasi ve refah dolu yarınları için herkesi sorumluluk içinde davranmaya davet ediyoruz” diye konuştu

Yenigün, şöyle devam etti:

“15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve siyasi partilerimizin iradesinin yanında tüm Türkiye, farklılıklarını bir kenara bırakarak, demokrasimize kast edenlerin karşısında tek vücut olmuştur. Demokrasi, milli birlik ve beraberlik açısından çok önemli bir sınav başarıyla verilmiştir. Demokratik bir hukuk devleti çatısı altında barış içinde yaşamak aydınlık bir geleceğin ön koşuludur. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmadan ancak bu koşul mevcutsa bahsedilebilir. Bu çerçevede bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen, kararlılık içinde geleceğe odaklanarak yapısal reformlara ara vermeden daha gelişmiş bir demokrasi ile daha yüksek refaha sahip bir toplum yaratmaktır. Ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörünün çatı kuruluşu olarak biz de yönetimimiz ve üyelerimizle Türkiyemize daha fazla değer katmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz”