İş arayanlar dikkat! İşkur 7.000 TL maaşlı personel alımı yapacak...

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İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA ADIMLARI

İş arayan kişilerin öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesi olan "iskur.gov.tr" adresine giriş yapması gerekmektedir. Ardından sağ tarafta yer alan "İnternet Şubesi"ne tıklanmalıdır. Sonrasında "E-Devlet" üzerinden giriş seçilerek açılan kayıt sayfasında "İş Arayan" bölümünden "Üye Ol" kısmına tıklanarak bilgiler eksiksiz şekilde doldurulmalı, sözleşmeler kabul edilmelidir.

İŞKUR KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesi için İŞKUR iş müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Sadece T.C vatandaşlarının yapabilidiği başvurularda reşit olan kişiler için askerliği bitirme şartı aranmaktadır. Kişi hiç eğitim almamış veya çalışmamış ise İŞKUR üzerinden mesleki eğitim alabilmektedir. İŞKUR kaydı için sadece İŞKUR'dan alınmış belgeler geçerlidir.

İŞVEREN İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA

İşverenler için profil oluştururken aradığı işçi için belirttiği kriterler önem taşır. İşverenler "esube.iskur.gov.tr" sitesi üzerinden giriş yaparak "Üye Ol" butonu ile giriş sağlamalıdır.