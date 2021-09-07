İş arayanlar ailelerinden maddi destek alıyor

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, hangi sektörlerde çalışma beklentisi olduğunu belirlemeye yönelik bir anket düzenledi. Ankete katılanların yüzde 50’si bir yerde çalıştığını belirtirken diğer yüzde 50’si herhangi bir yerde çalışmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 80’i iş aradığını, yüzde 20’si ise iş aramadığını ifade etti. “İşim evime yakın olmalı” diyenlerin oranı yüzde 65 olurken, “İşim evime yakın olmasa da olur” diyenlerin oranı yüzde 35 oldu.

Aileden, eşten destek alıyorlar

“Geçimini nasıl sağlıyorsun?” sorusuna ankete katılanların yüzde 31’i ailesinin destek olduğunu belirtti. Yüzde 16’sı geçimini sağlayamadığını ifade ederken, yüzde 13’ü eşinin destek olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 6’sı önceki maaşından birikimini kullandığını ifade ederken, yüzde 4’ü borç alarak ve kredi çekerek geçimini idame ettirdiğini belirtti. Diğer katılımcılar ise part time çalışarak, işsizlik maaşı alarak ve internetten satış yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Korona iş arama süreçlerini etkilemeye devam ediyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlarla kafe ve restoranlar uzun süre kapalı kalmış, burada çalışanlar işlerini belirli bir süre yapamamıştı. Normalleşmeyle birlikte sektör yeniden hareketlendi fakat sektöre eski ilgi yok. Covid-19 öncesi yapılan ankete göre yeme-içme sektörünü tercih edenlerin oranı düşmüş durumda. Bunun sebebi olarak ise Delta varyantının hala gündemi meşgul etmesi ve maske ile ayakta, hareketli bir ortamda çalışmanın zorluğu gösteriliyor. Katılımcıların yüzde 19’u yeme-içme sektöründe iş aradığını ifade ederken, geçen yıl bu oran yüzde 25 idi. Ankete katılanların yüzde 9’u muhasebe/finans, yüzde 4’ü perakende, yüzde 4’ü turizm, yüzde 3’ü homeoffice çalışabileceği bir iş, yüzde 3’ü temizlik, yüzde 3’ü spor sektöründe iş aradığını ifade etti. Önemli ölçüde gözden düşen ikinci sektör de turizm oldu. Covid-19 öncesi ankette yüzde 11 olan turizm tercihi yeni ankette yüzde 4’e geriledi. Diğer iş aranan alanlar ise şöyle sıralandı: Üretim, satış/pazarlama, inşaat, şoför, habercilik-TV, lojistik, otomotiv, sağlık, eğitim, güzellik, yazılım, sigorta, tekstil, market ve kurye.

Maaş beklentisi 3 bin 500

Covid-19 sonrası ile ilgili bir diğer ilginç gelişme de maaş beklentisi tarafında yaşandı. Covid-19 öncesi asgari ücret ile çalışabileceklerin oranı yüzde 26 iken Covid-19 sonrası asgari maaşı yeterli bulanların oranı yüzde 9’luk bir düşüş gösterdi. Ankete katılanlara maaş beklentisi sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 28’i 3 bin 500 TL yanıtını verdi. Yüzde 17’si asgari ücret beklentisinde olduğunu ifade ederken, yüzde 14’ü beklentilerinin 3 bin, yüzde 13’ü 3500-4000 arasında olduğunu belirtti.

“İlk adres aileler oldu”

24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, normalleşmenin ardından yeme-içme sektöründe iş bulma beklentisinin de arttığını belirterek şunları söyledi:

“İşsiz olup iş arama süreci olanlar geçimlerini ailelerinden maddi destek alarak sağladıklarını belirtti. Ankette dikkat çeken bir başka önemli nokta ise turizm sektörüne azalan ilgi oldu. Çalışanların turizm sektöründe işsiz kalma endişelerinin devam ettiğini görüldü. Pandemi kapsamında alınan önlemler gereği kafe ve restoranlar uzun süre kapalı kalmıştı. Şu anda kafe ve restoranlar açık ancak Delta varyantının hala gündemde olması endişeleri yok etmedi. Bu alanda iş arayanların oranı ciddi şekilde azaldı.”

“24 Saatte İş olarak adayların yanındayız”

24 Saatte İş olarak iş arayanların yanında olduklarının altını çizen 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız ise şunları söyledi:

“Adaylar ve işverenleri bir araya getirmeye devam ediyoruz. 24 Saatte İş’in önemli bir özelliği işverenin ve adayın tercihlerini öğrenen ve iki tarafa da uygun adayları/işi gösteren bir algoritmasının olması. Kriterler doğrultusunda her başvuran adaya bir ‘eşleşme skoru’ belirliyor. Bu skor adayın işverenin geçmiş tercihlerinden yola çıkarak adayın bu işe ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Bu skorlar işverene gösteriliyor. Böylece şirket tek tek adayların profiline bakmaya gerek duymadan doğrudan eşleşme skoru üzerinden adayı değerlendirebiliyor.”