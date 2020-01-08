İran'da Ukrayna yolcu uçağı düştü: 176 ölü var

İran ve ABD arasında yükselen tansiyon dünyada birinci gündem maddesi olurken, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağının Parand yakınlarına çakılması da gündeme bomba gibi düştü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştü.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani, uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Kaşani ayrıca, daha önce 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.

Kazada 176 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Acil Yardım Servisi'nin başı Pirhüseyin Koulivand İran medyasına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki yolcuların çoğu öldü. Aslında hiç kurtulan yok" açıklamasını yaptı.

İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Çalışmaları müdürü Morteza Salimi de "Canlı birini bulmak mucize olurdu" diye konuştu.

Canlı hava trafiğini gösteren Flightradar24 sitesinde yerel saatle 5:15'te Kiev'e gitmek üzere kalkan uçağın, Parand yakınına kadar gidebilmiş olduğu görülüyordu.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, kazaya ilişkin ilk açıklamasında Ukrayna Havayolları'na ait uçaktan çok az kişinin sağ kurtulabileceğini söylemişti.

FÜZE İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanladı.

Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, uçaktakilerden 147 kişinin İran vatandaşı, diğerlerinin ise başka ülke vatandaşı olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.





Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.

Tahran Kriz Yönetimi Müdürü Mansur Derecati de uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

İlk bilgilere göre bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy "Büyükelçiliğimiz trajedi ile ilgili bilgileri ve ölenlerin listesini netleştiriyor. Bütün yolcuların ve mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca Umman seyahatini yarıda kesip Kiev'e geri döneceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, "Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'nın basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi.

Öte yandan uluslararası ajanslar, uçağın enkazından çarpıcı fotoğraflar servis ediyor.

Olay yerinden gelen görüntülerde, uçağın enkazının paramparça olduğu görülüyor

Görevlilerin uçağın enkazından cansız bedenleri çıkarmak üzere çalışmalar yürüttüğü fotoğraflar da dikkat çekiyor.

Ukrayna'daki Boryspil Uluslararası Havalimanı'nda çekilen bu fotoğrafta ise, kazada yakınını kaybeden bir adamın yıkıldığı anlar gözler önüne serildi.