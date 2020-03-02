Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
107314
ALTIN
320.171
DOLAR
6.2237
STERLİN
7.9499
EURO
6.9187

İran'da durum vahim: Koronavirüs durdurulamıyor

İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin korona (corona) virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı son olarak, bir günde 295 yeni vaka ve 9 ölüm olduğunu açıkladı.

İran'da durum vahim: Koronavirüs durdurulamıyor

İran'da 100 milletvekiline korona virüsü testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin korona (corona) virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı son olarak, bir günde 295 yeni vaka ve 9 ölüm olduğunu açıkladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:59
22 Okunma
İran'da durum vahim: Koronavirüs durdurulamıyor

İran’da koronavirüs her geçen gün yayılıyor. İranlı yetkililer virüsün önünü alamıyor. Bu durum akıllara “İran sağlık bakanlığı krizi yönetemiyor mu?” sorusunu getiriyor.

Virüsün rastlandığı diğer ülkelere kıyasla İran’da vaka artışı çok daha yüksek bir grafik sergiliyor.

İran’lı yetkililerin açıklamasına göre 523 yeni vaka, 11 yeni ölüm var. Bu duruma göre vaka sayısı 1501'e, ölü sayısı 66'ya yükselmiş oluyor.

Şu an İran’da Çin'den daha fazla vaka artışı var. Hatta dünyanın en yüksek vaka artışı bu ülkede.

Bugün Çin'deki vaka artışı 206 idi.

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki son korona virüs sayılarını paylaştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada; son bir günde 9 kişinin virüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirdiği, 205 yeni vakanın olduğu ifade edildi.

Son verilerle birlikte İran'da ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Ülke genelinde enfekte vaka sayısı ise 593 oldu.

Çin’de azalıyor, İran’da artıyor… Peki neden?

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi.

Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

SINIR KOMŞUMUZDAKİ ARTIŞ TEDİRGİN EDİYOR

Türkiye geçtiğimiz günlerde bir dizi önlem almış, İran ile hava trafiğini ve tren seferlerini iptal etmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı sınır kapısında roketli saldırı: Yaralılar var
Ağrı sınır kapısında roketli saldırı: Yaralılar var
Meclis İdlib için kapalı oturumla toplanacak
Meclis İdlib için kapalı oturumla toplanacak
İdlib saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
İdlib saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim