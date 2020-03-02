İran'da durum vahim: Koronavirüs durdurulamıyor

İran’da koronavirüs her geçen gün yayılıyor. İranlı yetkililer virüsün önünü alamıyor. Bu durum akıllara “İran sağlık bakanlığı krizi yönetemiyor mu?” sorusunu getiriyor.

Virüsün rastlandığı diğer ülkelere kıyasla İran’da vaka artışı çok daha yüksek bir grafik sergiliyor.

İran’lı yetkililerin açıklamasına göre 523 yeni vaka, 11 yeni ölüm var. Bu duruma göre vaka sayısı 1501'e, ölü sayısı 66'ya yükselmiş oluyor.

Şu an İran’da Çin'den daha fazla vaka artışı var. Hatta dünyanın en yüksek vaka artışı bu ülkede.

Bugün Çin'deki vaka artışı 206 idi.

İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki son korona virüs sayılarını paylaştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada; son bir günde 9 kişinin virüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirdiği, 205 yeni vakanın olduğu ifade edildi.

Son verilerle birlikte İran'da ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Ülke genelinde enfekte vaka sayısı ise 593 oldu.

Çin’de azalıyor, İran’da artıyor… Peki neden?

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi.



Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.



İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

SINIR KOMŞUMUZDAKİ ARTIŞ TEDİRGİN EDİYOR

Türkiye geçtiğimiz günlerde bir dizi önlem almış, İran ile hava trafiğini ve tren seferlerini iptal etmişti.