İran'da deprem! Van'da yıkılan evler var

İran-Türkiye sınırında yerel saatle 09.22'de bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta.

Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Van'ın Saray ilçesi depremin merkez üssüne 27 kilometre mesafede bulunuyor. Özalp ilçesinin uzaklığı ise 71 kilometre.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise, Türkiye saatine göre 08.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5.9.

Anadolu Ajansı, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde yıkılan evlerin fotoğraflarını servis etti. Demirören Haber Ajansı, depremin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildiğini bildirildi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında bölgeye AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildi bildirildi. Açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir" denildi.

Sarsıntı, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır ve Ağrı'yı da salladı. Umman Denizi'nden geçip İran'ın güney ve batısını boydan boya kat eden fay hattı, son yıllarda hareketli.

Türkiye içlerine kadar uzanan söz konusu fay hattında 2017'nin sonunda gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 550'den fazla can kaybına yol açmıştı.