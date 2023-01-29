İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Hoy şehrinde yerel saatle 21.44'te 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Tebriz ve Urmiye şehirlerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Depremin büyüklüğü 5.8 olarak açıklanmasının ardından 5.9 olarak revize edildi.