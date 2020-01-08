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İran ABD üslerini vurdu! Gerilim yükseliyor

Son Dakika Haberi: İran, Irak'taki iki ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. ABD Başkanı Donald Trump saldırı sonrası önemli bir açıklama yaparken, İran'dan da konu ile alakalı yeni açıklamalar geldi. İran devlet televizyonu ise, füzeli saldırılarda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu. Öte yandan Tahran yönetimi, ABD üslerini vurmasından sonra BM'ye mektup gönderdi. İşte dünyayı sarsan olaydan dakika dakika tüm detaylar...

İran ABD üslerini vurdu! Gerilim yükseliyor

Son Dakika Haberi: İran, Irak'taki iki ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. ABD Başkanı Donald Trump saldırı sonrası önemli bir açıklama yaparken, İran'dan da konu ile alakalı yeni açıklamalar geldi. İran devlet televizyonu ise, füzeli saldırılarda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu. Öte yandan Tahran yönetimi, ABD üslerini vurmasından sonra BM'ye mektup gönderdi. İşte dünyayı sarsan olaydan dakika dakika tüm detaylar...

08 Ocak 2020 Çarşamba 12:52
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İran ABD üslerini vurdu! Gerilim yükseliyor


Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmişti.

İRAN ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

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