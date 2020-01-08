İran ABD üslerini vurdu! Gerilim yükseliyor

Son Dakika Haberi: İran, Irak'taki iki ABD üssünü balistik füzelerle vurdu. ABD Başkanı Donald Trump saldırı sonrası önemli bir açıklama yaparken, İran'dan da konu ile alakalı yeni açıklamalar geldi. İran devlet televizyonu ise, füzeli saldırılarda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu. Öte yandan Tahran yönetimi, ABD üslerini vurmasından sonra BM'ye mektup gönderdi. İşte dünyayı sarsan olaydan dakika dakika tüm detaylar...