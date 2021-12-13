İnternetten Alışveriş Yapanlar Dolandırılıyor

Son dönemlerde yeniden gündeme gelen internet dolandırıcılarına yeni bir soluk eklendi. İnstagram üzerinden alışveriş yapmak isteyenlere yanlış ürünler gönderiliyor. Tüketiciler ise bu duruma isyan ediyor.

Özellikle instagram üzerinden ürün satışı gerçekleştiren neredeyse binlerce sayfa mevcut. Poffudukunicorn adlı instagram sayfası da onlardan sadece biri. Şikayetvar.com'da bu sayfadan alışveriş yapanlar sipariş ettikleri ürünlerden memnun kalmayınca başkaları da aynı tuzaklara düşmlesin diye sayfa hakkında olumsuz yorumlarda bulunmaya başladı. Sipariş ettikleri ürünler yanlış ve gösterilen kaliteden daha düşük gelince internet üzerinden şikayet yorumlarında bulundular.

Şikayetlerini dile getiren ve mağdur edilen tüketiciler para iadesi almak istiyorlar fakat alışveriş yaptıkları site iadelerini gerçekleştirmiyor veya sayfa yetkililerine ulaşılamıyor.

İşte gelen şikayetlerden bir kaçı;

İnternet üzerinden alışveriş yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

Doğru alışveriş güvenli siteyi bulmakla başlıyor.

Adı duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşılmalı.

Mesafeli satış sözleşmesini okuyun.

Daha önce alan kişilerin yorumlarına dikkat edilmeli.

Alışveriş sitesinin adını adres satırında aratın.

'14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI'

Alışveriş yapan kişilerin problem yaşadıklarında başvurabilecekleri hukuki süreçlerle ilgili bilgi veren uzmanlar, "Özellikle alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu dönemde tüketiciler birtakım sorunlarla karşılaşıyor. Ödemesini yaptıkları ürünleri teslim alamıyor. Kendilerine istemedikleri veya hatalı ürünler gönderiliyor. Bu gibi durumları güvenleri suiistimal ediliyor. Tüketicilerin başvurabilecekleri birden çok hukuki yol mevcut. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun, bu konudaki en temel mevzuattır. Mesafeli satışlarda tüketicinin en büyük güvencesi olarak cayma hakkını söyleyebiliriz. Cayma hakkı tüketicilere, internetten satın aldıkları ürünleri herhangi bir sebep göstermeden iade edebilme hakkı sunmaktadır. Tüketicinin cayma hakkını 14 gün içerisinde kullanması gerekmektedir. Bunu kullanması halinde satıcı tarafından, 10 gün içerisinde toplam bedel tüketiciye iade edilir. Yine aynı şekilde, teslim edilen ürün ayıplı ise tüketici, ayıplı mal ve hizmetlerden sorumluluk hükümleri uyarınca seçimlik haklarını kullanabilir. Ayıplı mal sebebiyle bedel iadesi talep edebilir, ayıp oranında bedelden indirim, ücretsiz onarım veya ürünün ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteyebilir" diye konuştular.