banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”

İnternetten Alışveriş Yapanlar Dolandırılıyor

İnstagram üzerinden alışveriş yapanlar dolandırılıyor. Bekledikleri üründen hem farklı hem de daha kalitesizleri gönderiliyor. Bu durum sosyal medya üzerinden alış veriş yapan kullanıcıları mağdur ediyor.

Güncel 13.12.2021, 15:02 13.12.2021, 15:30
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dolandırılıyor

Son dönemlerde yeniden gündeme gelen internet dolandırıcılarına yeni bir soluk eklendi. İnstagram üzerinden alışveriş yapmak isteyenlere yanlış ürünler gönderiliyor. Tüketiciler ise bu duruma isyan ediyor.

Özellikle instagram üzerinden ürün satışı gerçekleştiren neredeyse binlerce sayfa mevcut. Poffudukunicorn adlı instagram sayfası da onlardan sadece biri. Şikayetvar.com'da bu sayfadan alışveriş yapanlar sipariş ettikleri ürünlerden memnun kalmayınca başkaları da aynı tuzaklara düşmlesin diye sayfa hakkında olumsuz yorumlarda bulunmaya başladı. Sipariş ettikleri ürünler yanlış ve gösterilen kaliteden daha düşük gelince internet üzerinden şikayet yorumlarında bulundular.

Şikayetlerini dile getiren ve mağdur edilen tüketiciler para iadesi almak istiyorlar fakat alışveriş yaptıkları site iadelerini gerçekleştirmiyor veya sayfa yetkililerine ulaşılamıyor.

İşte gelen şikayetlerden bir kaçı;

İnternet üzerinden alışveriş yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

Doğru alışveriş güvenli siteyi bulmakla başlıyor.

Adı duyulmayan sitelere şüpheyle yaklaşılmalı.

Mesafeli satış sözleşmesini okuyun.

Daha önce alan kişilerin yorumlarına dikkat edilmeli.

Alışveriş sitesinin adını adres satırında aratın.

'14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI'

Alışveriş yapan kişilerin problem yaşadıklarında başvurabilecekleri hukuki süreçlerle ilgili bilgi veren uzmanlar, "Özellikle alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu dönemde tüketiciler birtakım sorunlarla karşılaşıyor. Ödemesini yaptıkları ürünleri teslim alamıyor. Kendilerine istemedikleri veya hatalı ürünler gönderiliyor. Bu gibi durumları güvenleri suiistimal ediliyor. Tüketicilerin başvurabilecekleri birden çok hukuki yol mevcut. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun, bu konudaki en temel mevzuattır. Mesafeli satışlarda tüketicinin en büyük güvencesi olarak cayma hakkını söyleyebiliriz. Cayma hakkı tüketicilere, internetten satın aldıkları ürünleri herhangi bir sebep göstermeden iade edebilme hakkı sunmaktadır. Tüketicinin cayma hakkını 14 gün içerisinde kullanması gerekmektedir. Bunu kullanması halinde satıcı tarafından, 10 gün içerisinde toplam bedel tüketiciye iade edilir. Yine aynı şekilde, teslim edilen ürün ayıplı ise tüketici, ayıplı mal ve hizmetlerden sorumluluk hükümleri uyarınca seçimlik haklarını kullanabilir. Ayıplı mal sebebiyle bedel iadesi talep edebilir, ayıp oranında bedelden indirim, ücretsiz onarım veya ürünün ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteyebilir" diye konuştular.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8