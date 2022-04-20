İnternette sahte diploma satıyorlar! Alanlar dolandırmak isterken dolandırılıyor...

‘E-DEVLET ONAYLI’ VAADİ

“Tüm belgelerimiz e-Devlet, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Noter, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylıdır. İlköğretim ve lise için sadece açık öğretim üzerinden mezuniyet sağlayabiliyoruz. Önlisans, lisans ve yüksek lisans için istediğiniz üniversiteyi seçebilirsiniz. Tercihlerinizi e-devlette görebilmeniz için 2008 sonrası mezuniyet tarihi seçmelisiniz.”

Sahte diplomacılar dünyanın en saygın üniversitelerine ait belgeleri bile hazırladıklarını söylüyor. Bu yola başvurmak vatandaşlar tarafından çok cazip gelse de alıcılar, dolandırıcıların ağına girmiş oluyorlar. Ücretin yüzde 50’sini yatırdıktan sonra sahte diplomacıyla bir daha görüşme şansınız olmuyor.

ADIM ATANLARIN YAŞADIĞI HÜSRANLAR:

- Bu site para yattıktan 5 dakika sonra kayboldu.

- Parayı gönderdikten sonra beni engelledi. Mağdur edildim.

- Bunlar adlarını değiştirip farklı adreslerle devam ediyor.

İŞTE TARİFE

İlkokul: 5 bin TL

Lise: 7 bin TL

Önlisans ve lisans: 9 bin

Yüksek lisans: 15 bin TL.

YARISI PEŞİN YARISI İŞ BİTİNCE

Diplomacı ile anlaşmaya karar verdiğimizde şu bilgileri veriyor: “Ücreti iki taksitte alıyoruz. İlk ödeme işlem başlatma aşamasında fiyatın yüzde 50’si, ikinci ödeme teyitler yapılıp belgenizi teslim aldıktan sonra.”

(Hürriyet/ Melike ÇALKAP)