İnternet yavaş... Twitter, Facebook ve Instagram’a ulaşılamıyor?

Akşam saatlerinden itibaren internet erişiminde sorun yaşayan birçok vatandaş, "Facebook, Twitter ve Instagram’a erişim sorunu mu var? İnternet yavaşladı mı?" sorularını soruyor.Facebook, Twitter ve Instagram’da erişim sorunu mu meydana geldi? İnternet yavaşladı mı?Sosyal medya hesaplarında erişim sorunu yaşayan vatandaşlar, bu sorununun nedenini aramaya başladı. İnternetleri de yavaşlayan vatandaşlar, yavaşlamanın nedenlerini arıyor…

Peki, internet neden yavaşladı? Sosyal medya hesaplarına erişim yok mu?İnternette meydana gelen yavaşlama ile ilgili herhangi bir bilgi aktarılmadı. Şu anda internet, Facebook, Twitter ve Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor.Sorunun ne zaman düzelebileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.