Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
104033
ALTIN
326.097
DOLAR
6.2307
STERLİN
8.0274
EURO
6.8522

İnternet yavaş... Twitter, Facebook ve Instagram’a ulaşılamıyor?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom neden internete girmiyor. İnternet neden yavaş? Twitter çöktü mü? İnstagram'a neden girilmiyor? Facebook erişim engeli mi var?

İnternet yavaş... Twitter, Facebook ve Instagram’a ulaşılamıyor?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom neden internete girmiyor. İnternet neden yavaş? Twitter çöktü mü? İnstagram'a neden girilmiyor? Facebook erişim engeli mi var?

28 Şubat 2020 Cuma 09:37
2367 Okunma
İnternet yavaş... Twitter, Facebook ve Instagram’a ulaşılamıyor?

Akşam saatlerinden itibaren internet erişiminde sorun yaşayan birçok vatandaş, "Facebook, Twitter ve Instagram’a erişim sorunu mu var? İnternet yavaşladı mı?" sorularını soruyor.Facebook, Twitter ve Instagram’da erişim sorunu mu meydana geldi? İnternet yavaşladı mı?Sosyal medya hesaplarında erişim sorunu yaşayan vatandaşlar, bu sorununun nedenini aramaya başladı. İnternetleri de yavaşlayan vatandaşlar, yavaşlamanın nedenlerini arıyor…

Peki, internet neden yavaşladı? Sosyal medya hesaplarına erişim yok mu?İnternette meydana gelen yavaşlama ile ilgili herhangi bir bilgi aktarılmadı. Şu anda internet, Facebook, Twitter ve Instagram’da erişim sorunu yaşanıyor.Sorunun ne zaman düzelebileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Son Güncelleme: 28.02.2020 09:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de şehit sayısı 33 oldu
İdlib'de şehit sayısı 33 oldu
Rusya'dan ilk açıklama
Rusya'dan ilk açıklama
İdlib'den kötü haberler: Şehit sayısı 22'ye yükseldi
İdlib'den kötü haberler: Şehit sayısı 22'ye yükseldi

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim