İnsanın en üretken yaşı 60 ile 70 arasında



Bir kişinin en üretken yaşı 60 ile 70 arasındadır;

En üretken 2. insan aşaması 70-80 yaşları arasıdır;

En verimli 3. aşama – 50 ve 60 yaş.

Bundan önce, kişi henüz zirveye ulaşmamıştır.

Nobel Ödülü kazananların yaş ortalaması 62’dir;

Dünyanın en büyük 100 şirketinin başkanlarının yaş ortalaması 63;

ABD’nin en büyük 100 kilisesindeki papazların yaş ortalaması 71’dir;

Babaların ortalama yaşı 76’dır.

Bu, bir kişinin en iyi ve en üretken yıllarının 60 ile 80 yaşları arasında olduğunu doğrular.

Bu çalışma, NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE’da * doktor ve psikologlardan oluşan bir ekip * tarafından yayınlandı.

60 yaşında duygusal ve zihinsel potansiyelinizin zirvesine ulaştığınızı keşfettiler ve bu 80 yaşına kadar devam ediyor.

Bu nedenle 60, 70 veya 80 yaşında iseniz hayatınızın en iyi seviyesindesiniz.