İnsanın en üretken yaşı 60 ile 70 arasında

Bir kişinin en üretken yaşı 60 ile 70 arasındadır;
En üretken 2. insan aşaması 70-80 yaşları arasıdır;
En verimli 3. aşama – 50 ve 60 yaş.
Bundan önce, kişi henüz zirveye ulaşmamıştır.
Nobel Ödülü kazananların yaş ortalaması 62’dir;
Dünyanın en büyük 100 şirketinin başkanlarının yaş ortalaması 63;
ABD’nin en büyük 100 kilisesindeki papazların yaş ortalaması 71’dir;
Babaların ortalama yaşı 76’dır.
Bu, bir kişinin en iyi ve en üretken yıllarının 60 ile 80 yaşları arasında olduğunu doğrular.
Bu çalışma, NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE’da * doktor ve psikologlardan oluşan bir ekip * tarafından yayınlandı.
60 yaşında duygusal ve zihinsel potansiyelinizin zirvesine ulaştığınızı keşfettiler ve bu 80 yaşına kadar devam ediyor.
Bu nedenle 60, 70 veya 80 yaşında iseniz hayatınızın en iyi seviyesindesiniz.