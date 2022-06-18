İnsan Kaynakları Nedir, İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Yapılır?
Bir şirketin; üretebilmesi, ürettiğini satışa geçirebilmesi ve büyümesi için en önemli kaynak insandır. İşletmelerin yapı taşlarından biri olan insan kaynakları bölümü ise personel organizasyonunu sağlayan, işe alımdan eğitimine kadar çeşitli süreçleri yöneten birimdir.
İnsan Kaynakları Nedir?
İnsan kaynakları denilince öncelikle olarak herkesin aklına firmanın işe alım süreci gelir. Ancak insan kaynakları birimi sadece işe alımlarla değil personelin tüm işlemleri ile ilgilenir ve bu doğrultuda stratejiler geliştirir. İnsan kaynakları departmanının organizasyon, analiz, geliştirme ve iletişim becerilerinin yüksek olması işletmenin kazancını arttırır.
İnsan Kaynakları Ne İşe Yarar?
İnsan kaynakları yönetim sürecinde insan gücü en iyi şekilde kullanılır. Şirketin gelişerek büyümesi için önemli olan bu görevde insan kaynakları departmanının işe alım, personel ve performans yönetiminin yanı sıra çeşitli görevleri bulunur. Bu görevler kısaca şöyledir:
- İşe alım sürecinde doğru iş ilanı oluşturur
- Başvurular arasından doğru ilanları seçer ve gerekli görüşmeleri sağlar
- İş görüşmesi sürecinde başvuranın şirkete ne kadar katkı sağlayabileceğini ölçer
- İşe alınan çalışanların özlük dosyasını oluşturur ve sisteme işler
- Oryantasyon sürecini yönetir
- Eğitim ve geliştirme programları düzenler
- Şirket performanslarını inceler
- SGK girişlerini yapar, maaşları hesaplar ve bordroları düzenler
- Sosyal kurumlar ile gerekli yazışmaları gerçekleştirir
- Sağlık ve güvenlik şartlarını sağlar
- İzin taleplerini değerlendirir ve şirket çalışma düzenine göre onaylar
- Şirket ve çalışan arasında köprü görevi görür
- Anlaşmazlıklarda ara buluculuk yapar
- Çalışan motivasyonu, ekip ruhunu ve sadakatini arttırıcı organizasyonlar düzenler
- İş paylaşımını organize eder
- Tutanak, savunma gibi evrakları hazırlar
- Kıdem ve ihbar yükümlülüklerini takip eder
- İşe giriş ve çıkışları mevzuata uygun düzenler
- Şirket disiplin kurallarının doğru işlemesini sağlar
- Şirket menfaatini sağlayıcı bakış açısı ile görevini yürütür
- Hakların adil şekilde dağıtılmasını sağlar
- Sürdürülebilirliği sağlar
İnsan kaynakları yönetimi sürecini destekleyen, iş gücünü azaltan, zamandan tasarruf sağlayan insan kaynakları yazılım programları ile iş verimliliği arttırılabilir. Yasal mevzuata uyumlu programlar ile İK departman çalışanlarına önemli bir destek sağlanırken insan kaynaklı hataların da önüne geçilir.