İnsan Kaynakları Nedir, İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Yapılır?

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları denilince öncelikle olarak herkesin aklına firmanın işe alım süreci gelir. Ancak insan kaynakları birimi sadece işe alımlarla değil personelin tüm işlemleri ile ilgilenir ve bu doğrultuda stratejiler geliştirir. İnsan kaynakları departmanının organizasyon, analiz, geliştirme ve iletişim becerilerinin yüksek olması işletmenin kazancını arttırır.



İnsan Kaynakları Ne İşe Yarar?

İnsan kaynakları yönetim sürecinde insan gücü en iyi şekilde kullanılır. Şirketin gelişerek büyümesi için önemli olan bu görevde insan kaynakları departmanının işe alım, personel ve performans yönetiminin yanı sıra çeşitli görevleri bulunur. Bu görevler kısaca şöyledir:

İşe alım sürecinde doğru iş ilanı oluşturur

Başvurular arasından doğru ilanları seçer ve gerekli görüşmeleri sağlar

İş görüşmesi sürecinde başvuranın şirket e ne kadar katkı sağlayabileceğini ölçer

İşe alınan çalışanların özlük dosyasını oluşturur ve sisteme işler

Oryantasyon sürecini yönetir

Eğitim ve geliştirme programları düzenler

Şirket performanslarını inceler

SGK girişlerini yapar, maaşları hesaplar ve bordroları düzenler

Sosyal kurumlar ile gerekli yazışmaları gerçekleştirir

Sağlık ve güvenlik şartlarını sağlar

İzin taleplerini değerlendirir ve şirket çalışma düzenine göre onaylar

Şirket ve çalışan arasında köprü görevi görür

Anlaşmazlıklarda ara buluculuk yapar

Çalışan motivasyonu, ekip ruhunu ve sadakatini arttırıcı organizasyonlar düzenler

İş paylaşımını organize eder

Tutanak, savunma gibi evrakları hazırlar

Kıdem ve ihbar yükümlülüklerini takip eder

İşe giriş ve çıkışları mevzuata uygun düzenler

Şirket disiplin kurallarının doğru işlemesini sağlar

Şirket menfaatini sağlayıcı bakış açısı ile görevini yürütür

Hakların adil şekilde dağıtılmasını sağlar

Sürdürülebilirliği sağlar

İnsan kaynakları yönetimi sürecini destekleyen, iş gücünü azaltan, zamandan tasarruf sağlayan insan kaynakları yazılım programları ile iş verimliliği arttırılabilir. Yasal mevzuata uyumlu programlar ile İK departman çalışanlarına önemli bir destek sağlanırken insan kaynaklı hataların da önüne geçilir.