Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Törende İnşaat Ve Konut Sektöründe Yılın Markası, Artaş İnşaat seçildi. Artaş İnşaat Krl. Bşk. Süleyman Çetinsaya ödülü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ile Çevre eski Bakanı Ali Talip Özdemir'den aldı.

‘İNŞAAT VE KONUT SEKTÖRÜNDE YILIN MARKASI ÖDÜLÜ’ - ARTAŞ İNŞAAT

Süleyman Çetinsaya tarafından 1977 yılında kurulan ve inşaat sektöründe 40 yılı aşkın bilgi ve birikime sahip olan Artaş Grubu, gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Avrupa Konutları ile konut piyasasında markalaşmanın öncülerinden olan Artaş, hem Avrupa Konutları hem de ortak girişimlerle gerçekleştirdiği diğer markalarıyla birlikte toplam 20 binden fazla konut üretip teslimini gerçekleştirdi. Toplam 5 alışveriş merkezi ve 5 otel projesini tamamlayıp hizmete seçiren Grup, işletmecilik ve yönetim alanlarında da başarılı bir performansa sahip. Artaş Grubu, sağladığı istihdam, harekete geçirdiği yan sektörler ile ülke ekonomisine değer katan yatırımlarını sürdürüyor.