İnşaat sektöründen deprem sonrası önemli değerlendirmeler

Elazığ'da gerçekleşen doğal afet sonucu yıkılan binalar tüm Türkiye'yi üzüntü ve derin bir endişeye sevk etti. Kentsel dönüşümün ve eski binaları güvenli şekilde yenilemenin önemini hatırlatan bu elim olay sonrası inşaat sektörünün kalitesini kanıtlamış dev kuruluşlarından açıklamalar geldi.

ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA: “ŞEHİRLERİMİZİ HIZLA YENİLEMELİYİZ”

"Öncelikle merkezi Elazığ olan ve başta Malatya olmak üzere çevre illerde de etkisini gösteren depremde; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülke olarak hepimize geçmiş olsun. Birçok güzelliği içinde barındıran ülkemiz; maalesef Elazığ ve Malatya’da yıkıcı hasara yol açan sarsıntıyla aynı zamanda bir deprem ülkesi olduğumuzu bir kez daha hatırlattı bize. Bu gerçek ışığında; depreme hazırlıklı olmak, eski yapıları sağlıklı, kaliteli ve güvenli yapılara dönüştürmek için kentsel dönüşümle yenilenmeliyiz. 2012 yılında kentsel dönüşüm yasası çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı rakama göre Türkiye'de 20 milyon civarında ortalama yapı stoku bulunuyor ve bu yapıların 7 milyon konuta tekabül eden kısmının yenilenmesi gerekiyor. Yasadan sonra geçen süre içinde 5 milyonu aşkın bir nüfusa hitap eden kısımda dönüşüm yapılmış durumda. Tabloya dönüp baktığımızda başarılı bir veriyle karşılaşıyoruz. Ancak bu rakamlar istenen seviyenin altında kalıyor. Kapıda bekleyen deprem gerçeğini göz önüne alarak başta riskli yapılar olmak üzere şehirlerimizin yenilenmesini hızlandırmalıyız. Artaş İnşaat olarak, bu noktada üzerimize düşecek her bir görevi memnuniyetle yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

YILMAZ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN YILMAZ: “DÜŞLER VADİSİ RİVA’YI, SAĞLAM ZEMİNDE GÜVENİ VE KONFORU SUNMAK İÇİN TASARLADIK”

"Elazığ ve Malatya’daki deprem ülke olarak hepimizi derinden sarstı. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel ülkemiz maalesef deprem kuşağında yer alıyor. Önemli olan deprem gerçeğine göre yaşamalı ve bu bilinçle konutları inşa etmeliyiz. Özellikle İstanbul 16 milyon nüfusu ile bu noktada daha da önem arz ediyor. Vatandaşlarımız konut alırken artık lokasyon ve merkezi noktalarından ziyade binaların deprem yönetmeliğine uygunluğuna, güvenli ve sağlam olduğuna bakıyor. Yılmaz İnşaat olarak biz de İstanbul’un zemin haritasında sağlam zemin olarak tespit edilen bölgelerinden Beykoz’da Düşler Vadisi Riva’yı; yatırımcılarımıza güvenli ve konforlu bir yaşam sunmak için tasarladık. Yenilenen deprem yönetmeliklerine uygun, az katlı yapılardan oluşan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin zemin yapısı da projemizin deprem güvenliğini destekliyor, bu konuda şanslıyız. Sektörümüzün bu konuya hassasiyet gösterdiğine inanıyor, güvenli yapıların giderek artacağını düşünüyoruz."

İHLAS YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ CELEP: DEPREMLER, NİTELİKLİ ve KALİTELİ KONUTUN ÖNEMİNİ HEPİMİZE HATIRLATMAKTADIR