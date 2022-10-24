İnşaat alanında korku dolu anlar! Arel Üniversitesi'nin bir kısmı yıkıldı

Sefaköy Halkalı Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Gün içerisinde yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Çökmenin etkisiyle şantiye sahasına yakın olan barakalar yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin de katıldığı olayda yapılan ilk incelemenin ardından üniversite binası tedbiren boşaltılarak etrafı şeritlerle sarıldı.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik önlemlerinin alındığı sahada akşam saatlerinde ise büyük bir gürültüyle yıkılmalar yaşandı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde istinat duvarında ve üniversitenin çöken kısmında yıkılmalar meydana geldiği görüldü.

1 ÖĞRENCİ YURDU VE 6 BİNA BOŞALTILDI

Belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda çevrede bulunan binalarda inceleme yapan ekipler, 6 bina, 128 daire ve bir öğrenci yurdunu tedbir amacıyla tahliye etti.

BİNA YIKILDI

İnşaat alanında incelemeler devam ederken yıkılan binanın bilançosu gündüz ortaya çıktı. 3 bloktan oluşan üniversite binasının 2 bloğunda çökmelerin meydana geldiği görüldü.