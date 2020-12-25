İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı
Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar için İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşların başladığı bildirildi
İngiltere'de yeni tip korona virüsün yüzde 70 oranında daha hızlı bulaşan yeni mutasyonuna rastlanmasının ardından dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye'den de bu ülkeye karşılıklı uçuşlar durdurulmuştu. Gece yarısı itibariyle İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı.
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.
Türkiye'ye varışlarında yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.
Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.
Türkiye, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.
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|21
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|15
|18
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|15
|18
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|15
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|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
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|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
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|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
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|14
|14
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|13
|13
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|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
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|11. Cádiz
|15
|18
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|15
|17
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|15
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|15
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|15
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