Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
92071
ALTIN
363.443
DOLAR
6.7645
STERLİN
8.2684
EURO
7.3101

İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

07 Nisan 2020 Salı 00:18
2014 Okunma
İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle dün akşam Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırıldığı hatırlatıldı.

Johnson'ın dünden bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 numaralı Başbakanlık konutu kapısından sağlıkçıları böyle alkışlamıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKALET EDECEK

Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gerektiğinde kendi yerine vekalet etmesini istediği duyurulan açıklamada, Johnson'a mükemmel şekilde bakıldığı belirtildi.

27 MART'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, dün akşam hastaneye kaldırılmıştı.

İngiliz basınında, hastanede Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlık ise gün içinde Johnson'ın hastanede rahat bir gece geçirdiğini, bir süre daha gözlem altında kalacağını ve bu sırada görevini sürdüreceğini duyurmuştu.

Son Güncelleme: 07.04.2020 00:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarih belli oldu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor?
Tarih belli oldu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödeniyor?
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de sahra hastaneleri kurulacak
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de sahra hastaneleri kurulacak
Maskeler parayla satılamayacak
Maskeler parayla satılamayacak

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim