İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da açıklamalarda bulunan Johnson, “Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım” şeklinde konuştu.

BBC ve Sky dahil olmak üzere birçok İngiliz medya kuruluşu Başbakan Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurmuştu.



BBC Politika Muhabiri Chris Mason, "Johnson bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edecek ve sonbahara kadar başbakanlık koltuğunda kalacak" açıklamasını yapmıştı.

JOHNSON DAHA ÖNCE İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Bununla birlikte Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı dün istifa çağrılarını reddetmiş ve “mücadeleye devam etme” sözü vermişti.

YENİ MALİYE BAKANI JOHNSON'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI

İngiltere'nin yeni Maliye bakanı Nadhim Zahawi ise Johnson'un kendisini terfi ettirmesinden 48 saat sonra, "Bu sürdürülebilir değil. Sadece Muhafazakar Parti için değil, en önemlisi tüm ülke için durum daha da kötüleşecek. Başabakan Johnson, doğru olanı yapmalı ve hemen gitmelisin" açıklamasını yaptı.

Javid, dün parlamentoda yaptığı istifa konuşmasında, Son aylarda sadakat ve dürüstlük arasındaki gergin ipte yürümek imkansız hale geldi” dedi.



Öte yandan Johnson, geçen ay Muhafazakar Parti milletvekillerinin güven oylamasından kıl payı kurtuldu, ancak daha önce liderliğini destekleyenlerin çoğu şimdi desteklerini bıraktı.



Hull Üniversitesi İngiliz Siyaseti Merkezi direktörü Matt Beech, Johnson'ın bu sefer karşı karşıya olduğu zorluğun, istifa eden hükümet yetkililerin çokluğu "nedeniyle farklı olduğunu söyledi. Beech, Johnson’un durumu “oldukça kiritk” olarak nitelendirdi.

kaynak: NTV