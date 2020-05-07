İngilizler Türkiye’den aldıkları 400 bin ekipmanı iade ediyor

İngiltere'de koronavirüs salgınının yoğunlaştığı dönemde sağlık çalışanları koruyucu malzeme sıkıntısı çekinde İngiliz hükümeti Türkiye'den koruyucu malzeme talep etmişti.

Aşılan diplomatik sürecin ardından Türkiye’den yola çıkan 400 bin ekipman 22 Nisan gecesi İngiltere’deki Brize Norton Havaalanı’na inmişti.

Ancak Türkiye'nin ihracat yasağını kaldırmasına neden olan İngiltere'nin Türkiye'den satın aldığı koruyucu kıyafetler bir kez daha gündeme geldi.

İngiltere'nin The Guardian gazetesindeki habere göre İngiliz Sağlık Bakanlığı Türkiye’den getirilen koruyucu kıyafetlerin İngiliz sağlık sistemi standartlarına uymadığını belirtti.

Londra’daki Heathrow Havalimanı yakınlarında bekletilen malzemelerin iadesi için başvuru yapılacağı bildirildi.