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İngilizce alanında çalışan araştırmacılar için ortak araştırma fonu fırsatı

British Council, ‘İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar’ başlığıyla açtığı Türkiye-Birleşik Krallık ortak araştırma fonu ile başarılı bulunan araştırma projelerine, 20.000 Sterlin’e kadar fon sağlıyor.

Güncel 22.09.2020, 10:26
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İngilizce alanında çalışan araştırmacılar için ortak araştırma fonu fırsatı

18 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruların toplanacağı fonla, İngilizce öğrenimine ve öğretilmesine fayda sağlayacak yenilikçi araştırmaların hayata geçmesi amaçlanıyor.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ‘İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar’ ortak araştırma fonunu başlatan British Council, bu fonla Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında İngilizce öğrenimini ve öğretimini geliştirmeyi amaçlıyor. 18 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği fonda, başarılı bulunan araştırma projeleri için 20.000 Sterlin’e kadar hibe imkanı sağlanıyor.

‘Türkiye’de Yüksek Öğretimde İngilizcenin Durumu’ araştırmasının kilit alanlarında geliştirilecek araştırma projeleri

Ortak araştırma fonu kapsamında, İngilizce dilinde eğitimde kaliteTürkiye'deki fakültelerde İngilizce dilinde eğitim bağlamıuluslararasılaşma gücü olarak İngilizce dilinde eğitimİngilizce dilinde eğitim ve istihdam edilebilirlik gibi ana konularda sunulan araştırmalar değerlendirilecektir.

British Council'ın temel araştırma çalışması 'Türkiye'de Yüksek Öğretimde İngilizcenin Durumu' tarafından belirlenen kilit alanlarda yenilikçi araştırmaların üretimi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen fon aracılığıyla, Birleşik Krallık, Türkiye ve diğer İngilizce eğitim merkezlerindeki İngilizce dilinde eğitim araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantıların oluşturulması, Birleşik Krallık-Türkiye ortak araştırmalarının nitelik ve niceliğinde gelişim sağlanması, iki ülkenin yükseköğretim kurumları, uzmanları ve politika yapıcıları arasında yeni ortaklıkların kurulması ve Birleşik Krallık'tan yüksek kaliteli ve ilgili araştırmalara daha iyi erişimin sağlanması planlanıyor.

Başvuru için Türkiye ve Birleşik Krallık’tan ortak araştırma ekipleri aranıyor

‘İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar’ ortak araştırma fonuna başvuracak tüm projelerin, mutlaka Türkiye’den ve/veya Birleşik Krallık’tan bir başvuru sahibi olması ve ortak araştırmacı/kurum ekiplerinin kurulması gerekiyor. 18 Ekim Pazar gününe kadar devam eden açık çağrıya, www.britishcouncil.org.tr/events/emi-research-fund-2020 websitesi üzerinden başvurmak ve daha detaylı bilgi almak mümkün.

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