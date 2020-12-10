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İndirim koronavirüsü unutturdu
Bursa’da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyası vatandaşa koronavirüsü unutturdu. 2 tane ucuz kap almak için sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler.
Güncel 10.12.2020, 10:54
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililer her fırsatta maskeyi, hijyeni ve sosyal mesafeyi dile getirseler de vatandaşlar, indirimi, kampanyayı duyduğu anda gözü hiç bir şey görmüyor. O anlardan biri de Bursa'da yaşandı. Yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirimi duyan vatandaşlar, soluğu dükkanın önünde aldı. Hediyelik eşya ve züccaciye olduğu için genellikle kadınları yoğun ilgi gösterdiği mağaza, kısa sürede doldu. Mağazanın girişi yetkililer tarafından kapatılırken, korona virüsü unutan vatandaşlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta dakikalarca bekledi.
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