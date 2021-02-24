Independent: Türkiye, Avrupa havacılık sektörünün yeni devi

Koronavirüs salgını, havacılık sektöründe tüm ezberleri bozdu.

İngiltere merkezli Independent gazetesi, Avrupa havacılık sektöründe Türkiye'nin ağırlığından bahseden bir haber yayınladı.

HEATHROW ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Haberde, geçmişe işaret edilerek, "On yıllardır, Avrupa havacılık düzeninin üç kesinliği vardı: Birleşik Krallık en yüksek uçuş sayısına sahipti; Londra en iyi bağlantıları olan şehirdi; Heathrow, yolcu sayıları bakımından en yoğun havaalanıydı." denildi.

Havacılık alanında yayın yapan Anker Report'un araştırmasına değinilerek, pandeminin bu durumu değiştirdiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE AÇIK ARA BİRİNCİ

2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin ele alındığı, bunun 2019'un aynı dönemiyle karşılaştırıldığı belirtildi.

Ortaya çıkan tabloya ilişkin, "Avrupa’da iki büyük havacılık gücü olduğu sonucuna varıldı. Buna göre Türkiye bariz şekilde liderken, arkasından Rusya geliyor." bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Konuya dair, "İstanbul'un parlayan yeni havalimanı, trafiğinin yüzde 68'ini kaybetmiş olsa da yine de çoğu rakibinden çok daha iyi bir performans sergiliyor. İstanbul yeni Avrupa liginin zirvesinde." vurgusu yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo ve Sheremetyevo Havalimanları'nın, listede İstanbul'un ardından geldiği aktarıldı.

TÜRKÇE SERVİSİNDE BU HABER YOK

Independet'ın İngilizce servisinden seyahat muhabiri Simon Calder'ın haberi, gazetenin Türkçe servisinde yer almadı.

LONDRA 6'NCI SIRADA

Öte yandan, dördüncü sırasında Amsterdam'ın yer aldığı listenin 5'inci basamağında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bulunduğu ifade edildi.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın 6'ncı, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nın 7'nci sırada yer aldığı kaydedildi.