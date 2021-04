İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başlanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin tarafından yeni hizmet binasında ağırlanan İmamoğlu, parti yöneticileriyle de bir araya geldi.

ŞAHİN: “26 KURUL BAŞKANI BELİRLEDİK”

İlk sözü alan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Şahin, “İl Başkanlığımız için özel bir gün” diyerek, nezaket ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti. Bir taraftan partilerinin kuruluş aşamasını tamamladıklarını belirten Şahin, bir taraftan da siyaset üretme adına fikirler ortaya koymayı amaçladıklarına vurgu yaptı. Çözüm odaklı siyaset anlayışıyla yola çıkan bir parti olduklarını ifade eden Şahin, “Bunun yansıması, İstanbul’da da bize düşen bir görev. Bu anlamda İstanbul’da yeni bir model geliştirdik. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum sizinle. Şu anda İBB’de 26 tane komisyon var. Bu 26 komisyonun karşılığı 26 tane kurul başkanı belirledik. İBB’yi yakından takip edeceğiz. Yeri geldiğinde eksiklerini ortaya koyacağız. Daha çok İstanbul için çözüm önerilerini sunacak, bu anlamda size de büyük katkıları olacak bir meclis oluşturduk. Bunu da kamuoyuyla önümüzdeki hafta paylaşacağız” dedi.

İMAMOĞLU’NA KANAL İSTANBUL MEKTUBU

Kanal İstanbul’la bir çalışma içinde olduklarını aktaran Şahin, İstanbul’da faaliyette olan tüm siyasi parti temsilcilerine ulaştırmak üzere bir mektup hazırladıklarını kaydetti. Şahin, hazırladıkları Kanal İstanbul mektubunu, elden İmamoğlu’na iletti. Amaçlarının Kanal İstanbul’un kamuoyunda uzmanlar nezdinde tartışılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Şahin, “Son aşamada kesinlikle bu konunun İstanbul’a halk oylamasıyla sorulması gerektiğine inanıyoruz. Bütün İstanbul’u yöneten yöneticilerimize, İstanbul’un geleceğine, siyasi reflekslerden uzak bir şekilde sahip çıkalım mesajı içeren bir mektup” dedi.

İMAMOĞLU: “TEK BAŞINA KARAR MEKANİZMASI, YANLIŞ İÇİNDE BOĞULUR”

Göreve başladığı günden itibaren, İstanbul’daki tüm siyasi parti başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu ise, “Bu anlayışla, siyasi partilerin tümden önemli bir dinamik olduğunu, bu kavramla da her yöneticinin eşit mesafede siyasi mekanizmalardan faydalanması gerektiğine, buna dönük zemini hazırlaması gerektiğine inanan bir belediye başkanıyım” diye konuştu. İlçe belediye başkanlığı döneminde siyasi buluşmaların her zaman faydasını gördüğünü aktaran İmamoğlu, aynı tecrübeleri İBB Başkanlığı’nda da devam ettirdiğini kaydetti. İstanbul’un herkesin olduğunun altını çizen İmamoğlu, amaçlarının kentin 16 milyon ferdinin deneyimlerinden yararlanmak olduğuna dikkat çekti. “İstanbul’da, tek başına bir karar ve idare mekanizmasını kuran kim olursa olsun, ancak ve ancak yanlışların içine boğulur” diyen İmamoğlu, “Ama siz, eğer İstanbul’da insanları içine katan ve onların fikrine hürmet eden ve bir ortak akılla süreç tanımlayan bir yöneticiyseniz de an az hatayla, en yüksek doğrularla bu kenti yönetirsiniz. Yürüdüğümüz yol, bu yoldur” şeklinde konuştu.

“KOMİSYON KURMA FİKRİ OLUMLU”

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın İBB’yi yakından takip edecek komisyon kurma fikrini olumlu bulduğunu belirten İmamoğlu, “Sürece, böylesi bir akademik ve profesyonelce bakış, bir siyasi partinin çalışma biçimi açısından, bize katkı sunan bir bakıştır. Bu anlamda emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi. Kanal İstanbul’un tartışılması gereken bir mesele olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu konudaki fikrimiz nettir; büyük bir tehdittir” diye konuştu. Göreve geldikten 4 ay sonra Kanal İstanbul konulu, kapsamlı ve detaylı bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan İmamoğlu, bu konuda hazırlanan raporu, Gelecek Partisi yönetimine ulaştıracaklarını aktardı. Bu anlamda kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının içinde olma zorunluluklarının bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu, süreç içinde bir çok engellemeyle karşılaştıklarını kaydetti.

“TANIMI NET: BETON KANAL”

“Tanımı bizde nettir: Bu bir, Beton Kanal’dır. Başka hiçbir şey ifade etmez. Bedeli çok ağırdır” diyen İmamoğlu, “Ülkemizin kurumlarının da içinde bulunduğu tanıtım reklamlarında, ‘65 milyon dolarlık yatırım’ diye tanıttıkları bu projenin bedeli maddi olarak ağırdır. Ama manevi olarak bedelinin inanın tarifi ve tamiratı yoktur. Onun için, mutlaka ve mutlaka engellenmelidir. Bu konuda tümden büyük bir mücadele içinde olacağız” ifadelerini kullandı. Ülkenin şu anda yaşadığı ekonomik sorunlar ve işsizlik gibi problemlerle boğuştuğunu aktaran İmamoğlu, böylesi bir proje için, “İnadına yapacağız” demenin toplum tarafından psikolojik olarak sorgulanması gerektiğine vurgu yaptı. “Daha da ileri gideyim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’da, hepimizin hayatını tehdit eden bir deprem sürecini çözüme kavuşturmak varken, bu şehri teslim aldığımızda -ki 8’ini de harekete geçirdik- 8 tane durmuş metro hattı varken, buraya 1 kuruş ayıramayan ve duran hatları 2 sene boyunca izleyen bir yönetim varken (biz, geldikten sonra farklı finansal kabiliyetlerle başlattığımız hatlardır bunlar), ulaşımdan depreme bir çok sorununun çözümü varken, bu şehrin 65 milyar dolarlık bir yatırımla, ‘Kanalı inadına yapacağım’ deme anlayışını hep birlikte sorgulamalıyız.”