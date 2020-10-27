İmran Khan'ın 2019 yılında yaptığı konuşma Macron'a ve yandaşlarına cevap niteliğinde...

Bütün bu gelişmelere karşı İslam dünyasından Fransa'ya, özellikle de Macron'a bir duruş sergileniyor. Liderler, peş peşe kınama mesajları yayınlıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın yaptığı konuşma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a en güzel cevap niteliğinde...