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İmran Khan'ın 2019 yılında yaptığı konuşma Macron'a ve yandaşlarına cevap niteliğinde...
Fransa’da öncülüğünü Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı “İslam düşmanlığı” ülke geneline yayılıyor. İslami dernek ve kuruluşlar kapatılırken Hz. Muhammed’e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür okullarda derste gösterilecek. Paris Belediyesi bu kampanya çerçevesinde “Laiklik Haftası” düzenleyecek.
Güncel 27.10.2020, 11:21 27.10.2020, 11:32
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Bütün bu gelişmelere karşı İslam dünyasından Fransa'ya, özellikle de Macron'a bir duruş sergileniyor. Liderler, peş peşe kınama mesajları yayınlıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın yaptığı konuşma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a en güzel cevap niteliğinde...
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