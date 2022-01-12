İMAMOĞLU’NDAN ŞEHİT KOÇ’UN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile birlikte giden İmamoğlu, Koç ailesinin acısını paylaştı. Şehit Onbaşı Koç’un babası Cemalettin Koç ve annesi Emine Koç'a başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu, acılı aileye yanlarında oldukları mesajını verdi.

Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu.