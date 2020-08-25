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İmamoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım haklarının yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Güncel 25.08.2020, 12:55
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İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” ifadesini kullandı.
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