İMAMOĞLU’NDAN “MÜZİK YASAĞI” GÖNDERMESİ: “12’DEN SONRA DA KULAKLIKLA DİNLEYEREK GELECEĞE BAKACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), içerisinde; erişebilir kreş hizmeti sunan ‘Yuvamız İstanbul’un 20’ncisini, komşuluğu yeniden canlandırmak için kurulan “Mahalle Evleri”nin 3’üncüsünü ve 21 derslikli İSMEK okulunu barındıran “Bahçelievler Eğitim Merkezini” hizmete açtı. İBB’nin yine Bahçelievler’de yapımını tamamladığı Dört Halife Camii ve İstihdam Ofisi de törenle beraber faaliyete geçti. Tüm bu hizmetler için düzenlenen toplu açılış töreninde; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, siyasi parti temsilcileri ve İBB üst yönetimi de hazır bulundu.

“PROJELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemiye dair normalleşme takviminin açıklanmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. “Şu anda aşılama ile ilgili süreç iyi gitmeye başladı” diyen İmamoğlu, “Keşke daha hızlı ve daha önce davranabilseydik de bu dönemin, özellikle turizmle ilgili sürecini, milletçe kaybetmeseydik” ifadelerini kullandı. Toplumun, pandemi sürecine dair hassas tavrını devam ettirmesinin gerekliliğine dikkat çeken İmamoğlu, normalleşme sürecinde de projeleri aynı hızla sürdüreceklerini vurguladı. Ülkenin ve dünyanın yaklaşık 16 aydır “hayattan kopmuş” bir halde yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Milyonlarca metrekarelik yeşil alanı İstanbul'un yaşamına dahil ettik. Sadece 2 yılda, 4 milyon metrekareyi aşan bir alandan bahsediyorum. Vatandaşlarımızın buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak, ama içine müziği de sanatı da katarak bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek, müziği ve sanata hayatımızdan hiç eksik etmeden, moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakacağımız günler olmasını diliyorum. Zira, mutlu olmayan bir toplumun başarılı, üretken olması beklenemez. Huzurlu ve sağlıklı olmayan bir toplumun başarılı ve geleceğe umutla bakması beklenemez. O bakımdan biz, bunu da sağlamak için görevimizin başındayız.”

“HALKIMIZI DİNLEYEREK İŞ YAPIYORUZ”

Adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Bu hedefle, hiç kimseyi ayırt etmeden, 16 milyon İstanbullu ile bir arada süreci yönetmenin keyfini yaşıyorum. İstanbul'un dört bir yanında halkımızı dinleyerek, onların ihtiyaçlarını önceleyerek işleri yapıyoruz. Yani bu mahallede bir bina yapmak marifet değil; bu mahallede yaptığınız binanın içini, vatandaşın ihtiyaçları ile doldurmak önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Elbette ki sizleri dinleyerek” dedi. İnsanların hayatına rahatsızlık veren unsurları ortadan kaldırmayı amaçlayan titiz bir süreç yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, konuşmasında, Bahçelievler özelinde yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE 18 BİN İNSANA İŞ BULDUK”

Kreş konusunu önemsediklerini belirten İmamoğlu, 20 olan sayıyı, 150’ye çıkarma hedefleri olduğunu yineledi. Kreş sorununu bir belediyenin tek başına çözemeyeceğini kaydeden İmamoğlu, “Ama biz, burada ihmal edilmiş bir soruna, aslında farkındalık yaratıyoruz” diye konuştu. İşsizliğin de yakıcı sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “İşsizliği biliyoruz. İşsizliğe katkı sunmak, istihdamı arttırmak, doğru iş gücü ile çalışanları buluşturmak anlamında; hızlıca yoğun nüfuslu olan Bahçelievler'de ‘İstihdam Ofisimiz’i açtık. Şu ana kadar, 18 bine yakın insanımıza iş bulduk. Hem de şu pandemi döneminde, 7-8 aylık çalışma ile. Müthiş rakamlar bunlar” bilgilerini paylaştı.

“AYAMAMA, MÜTHİŞ BİR VADİYE DÖNÜŞECEK”

Bahçelievler’den de geçen Ayamama Deresi’ne özel bir paragraf açan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ayamama Vadisi projesini çok önemsiyoruz. Yıllardır bir zulme dönüşmüş, birçok kötü anı bırakmış Ayamama. Göreceksiniz; 1-1,5 sene içerisinde Ayamama, spor yaptığınız ve Küçükçekmece'nin içinden insanları alıp Bakırköy sahiline indiren, metro ile metrobüsle buluşturan müthiş bir vadiye dönüşecek. Bu yaşam vadisi, bir milyon metrekarelik yeni yeşil alanı İstanbulluların yaşamına sokmuş olacak. 39 ilçenin, 39’unda da hizmetlerimize devam ediyoruz; hangi parti, hangi kişi tarafından yönetildiğine bakmaksızın. Engellilerden çocuklarımıza, kadınlardan gençlere, herkesin duyarlılığına ve onların fırsat eşitliğine bu şehrin yaşayan her insanına eşit gözle bakan, bir vicdan, bir ahlak ve bir adil göz kavramıyla bizim çalıştığımızı lütfen bütün hemşirelerimiz bilsinler. Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. ‘Tabii ki, şu ilçe oy veriyor bize. Onun için oraya metroyu yapacağız, başka bir yere mi yapacağız’ diyen aklın yerine, biz, 16 milyon İstanbulluya hizmet eden bir belediyecilik aklını taşıyoruz.”

ÇOCUKLARDAN İMAMOĞLU’NA PANKART SÜRPRİZİ

İmamoğlu, konuşmasının ardından Altay, beraberindeki heyet ve çocuklarla birlikte, Zafer Mahallesi’ndeki “Bahçelievler Eğitim Merkezi”ni hizmete açtı. Altay, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, içinde kreş, Mahalle Evi ve İSMEK okulunun bulunduğu merkezde incelemelerde bulundu. Merkez çıkışında İmamoğlu, “pankart sürpriziyle” karşılaştı. Açılışı yapılan merkezin karşısındaki binanın üçüncü kat balkonundan “Hoş geldin Ekrem Amca” yazılı pankartı sallandıran iki kardeş, İmamoğlu’na sevgi gösterisinde bulundu. Kardeşlere el sallayarak karşılık veren İmamoğlu, çocuklara kitap ve hediye sözü verdi. İmamoğlu, Bahçelievler’deki son ziyaretlerini, Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan’a ve Aile Sağlığı Merkezi’ne yaptı.